Tennis : Novak Djokovic a joué avec une importante blessure pendant tout l’Open d’Australie

Vainqueur de l’Open d’Australie, dimanche dernier, Novak Djokovic a disputé le premier Grand Chelem de la saison avec une déchirure de trois centimètres à l’ischio-jambier de la jambe gauche.

Novak Djokovic, plus fort que la douleur et les blessures. Irrésistible tout au long de la quinzaine à Melbourne, le Serbe a remporté, dimanche dernier, l’Open d’Australie. Avec ce 22e titre du Grand Chelem, il a égalé le record de Rafael Nadal, diminué par une blessure à la hanche et éliminé dès le 2e tour. Mais «Nole» était lui aussi touché, avec une importante blessure à l’ischio-jambier de la jambe gauche. Et selon le patron du tournoi, il souffrait d’une déchirure de trois centimètres.

BREAKING | Craig Tiley reveals Novak Djokovic played in this year’s @AustralianOpen with a 3cm tear in his hamstring. — Sportsday (@SENSportsday) February 1, 2023

«Il y a eu beaucoup de spéculations autour de la véracité de cette information, c’est difficile de croire qu'on puisse accomplir de telles choses avec ce genre de blessures, mais il est remarquable. Il a géré ça avec beaucoup de professionnalisme», a confié Craig Tiley sur SEN Sportsday. Blessé contre Daniil Medvedev avant son entrée en lice à Melbourne, Novak Djokovic avait joué avec un bandage jusqu’en finale. Et pendant le tournoi, il avait évoqué son inquiétude face à cette blessure.

«Je suis inquiet et j’ai des raisons de l’être», avait-il déclaré. «La situation concernant ma blessure n'est pas idéale, mais je ne veux pas entrer dans les détails», avait-il ajouté, précisant qu’il se ménageait entre chaque match. Mais cela ne l’a finalement pas empêché de triompher. Comme en 2021 lorsqu’il avait remporté ce même Open d’Australie malgré une déchirure abdominale.