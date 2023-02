Athlétisme : le All Star Perche de Renaud Lavillenie prend un nouvel envol

Alors que sa huitième édition se déroulera le 25 février prochain avec encore une fois un plateau relevé, le All Star Perche a pris une nouvelle dimension en signant un joli partenariat avec SCC.

Une nouvelle étape. Le All Star Perche, rendez-vous incontournable des meilleurs perchistes mondiaux depuis 2016, a signé avec SCC un nouveau partenariat afin de mettre en lumière et de porter le saut à la perche plus haut possible.

«On s'est lancé dans le sponsoring sportif en devenant supporter officiel des Jeux Olympiques de Paris début janvier et là on poursuit sur notre lancée, nous a expliqué Benoît Bouché, directeur Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 chez SCC France. Le All Star Perche est un événement qui nous va bien parce que d'abord, il est régional et on a un attachement particulier au territoire local et régional. Et on sait tous la perche, c’est l’athlétisme et l’athlétisme, c'est un peu la discipline fin des Jeux Olympiques donc voilà le fait de sponsoriser un événement aussi important pour nous, c’est normal.»

«Pour être pour être transparent, j'avais un ancien partenaire titre, confie Renaud Lavillenie, qui ne concourra pas cette année. Bizarrement, moi tout ce qui est un peu tourne autour de l'informatique, ça me plait. Donc à partir de ce moment-là je me suis dit pourquoi pas. Je cherchais un partenaire de confiance et c’est le cas. On part sur un partenariat de deux ans.»

C'est ce qui était très important justement pour le champion olympique de Londres 2012 (36 ans).

«C’est un engagement fort qui nous assure la pérennisation de l’événement qui existe depuis 2016 et cela s’inscrit dans la continuité de notre volonté de placer la barre toujours plus haute pour que le All Star Perche by SCC reste au sommet des compétitions mondiales de saut à la perche, détaille le Clermontois. Avec des objectifs sportifs importants pour les athlètes dans les dix-huit mois à venir, le All Star Perche sera incontournable pour les deux années à venir dans la recherche de la performance, l’une des valeurs fortes que nous partageons avec SCC France.»

Ce qui a donné l’envie à SCC de s’engager, c’est aussi la portée de l’évènement et les valeurs. Le All Star Perche est axé sur le sport de haut niveau mais également sur l’accès au sport pour tous, le partage et la transmission aux jeunes générations. Rendez-vous, le 25 février.