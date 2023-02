PSG : les images inquiétantes de Kylian Mbappé après sa blessure (vidéo)

Touché au genou et la cuisse, mercredi soir, à Montpellier (1-3), Kylian Mbappé a dû quitter le terrain au bout de seulement vingt minutes de jeu et les images après sa sortie laissent craindre le pire.

Le PSG s’inquiète pour Kylian Mbappé. L’attaquant français a été contraint de quitter la pelouse, mercredi soir, à Montpellier (1-3), après seulement vingt minutes de jeu. Touché sur un tacle de Léo Leroy, il a tenté de continuer, mais la douleur était trop forte et il a finalement cédé sa place à Hugo Ekitike. Et les images, captées par les caméras de Canal+, après sa sortie prématurée ne présagent rien de bon à seulement deux semaines du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (14 février).

"Ah j'ai trop mal"





Les propos peu rassurants de Mbappé après sa blessure, à 13 jours du match aller face au Bayern...#MHSCPSG pic.twitter.com/w4BggNLogS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 1, 2023

A son retour au vestiaire, le champion du monde 2018 a confié avoir «trop mal» en se tenant l’arrière de la cuisse gauche. «Je me suis blessé sur un appui», a-t-il ajouté dans les couloirs du stade de La Mosson, entouré par deux membres du staff médical parisien. Et son départ dans l’enceinte montpelliéraine à la fin du match est loin d’être rassurant. Ainsi touché au genou, Kylian Mbappé a traversé la zone mixte en boitant très bas et en grimaçant.

A la fin de la rencontre, Christophe Galtier ne s’est toutefois pas montré inquiet concernant l’état physique de son attaquant. «C’est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Il n’y a pas trop d’inquiétude», a assuré l’entraîneur parisien en conférence de presse. Discours de façade ou réel optimisme ? Les examens que Kylian Mbappé doit effectuer dans la journée à l’hôpital américain de Paris devraient permettre de connaître la gravité de sa blessure. Et son éventuelle indisponibilité…