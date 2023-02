Mondial des clubs 2022 : pourquoi le public du Wydad Casablanca est considéré comme l’un des meilleurs au monde

Le Wydad Casablanca, club marocain qui va faire son entrée en lice dans le Mondial des clubs ce samedi 4 février, a une particularité : ses supporters ont été élus les meilleurs au monde.

S’il jouera ce «quart de finale» de la Coupe du monde des clubs 2022 à Rabat et non à domicile, le Wydad Casablanca, opposé au club saoudien d’Al-Hilal, samedi, devrait avoir les supporters avec lui et ses derniers devraient encore être impressionnants.

Il faut dire qu’à Casa, le stade Mohammed V vibre à chaque rencontre à domicile du WAC. Que ce soit en Botola (le championnat du Maroc), en Coupe du Trône ou en Ligue des champions, chaque sortie est «collector». Un spectacle unique lors duquel un tifo gigantesque est déployé par les 10.000 Winners, les ultras du club, de la «Curva Nord».

Alors que les vidéos des performances des tribunes des Casablancais sont diffusées sur les réseaux sociaux, Ultras World, plate-forme spécialisée dans l’évaluation des fans dans le monde, a partagé les résultats d’un sondage réalisé pour désigner les meilleurs supporters. Et les supporters marocains devancent ceux des grands clubs, comme le Milan AC et l’Eintracht Francfort.

Mais comment cela peut-il être possible ? Pour établir son classement, la plate-forme s’est appuyée sur un ensemble de critères, comme l’évaluation des «tifo» ou encore le taux de fréquentation des stades.

Wydad Casablanca vs FUS Rabat



29/01/23pic.twitter.com/uUojZR1C4M — U.L.T.R.A.S.13.12 (@ultras13_12) January 30, 2023

Ce titre n’a rien d’officiel et les supporters du club voisin, le Raja Casablanca, également réputés pour briller dans les tribunes avec des références engagées qui dénoncent des injustices, pourraient d'ailleurs également y prétendre.

Sur le terrain, en tout cas, le WAC tentera de se qualifier pour les demi-finales afin de retrouver les Brésiliens de Flamengo. Et pourquoi pas faire aussi bien que le rival du Raja, qui avait atteint la finale contre le Bayern Munich en 2013. Déjà au Maroc.

Pour rappel, les demi-finales, la petite finale et la finale seront diffusées en exclusivité sur les antennes du Groupe Canal.