Raid Sahraouiya 2023 : participants, parcours… Tout savoir sur ce challenge féminin international

La 9e édition du Raid Sahraouiya, événement sportif 100 % féminin et solidaire, a lieu du 4 au 11 février à Dakhla, dans le sud du Maroc. Voici tout ce qu’il faut savoir de ce challenge international, solidaire et très impressionnant.

Où et quand se déroule le Raid Sahraouiya 2023 ?

Le Raid Sahraouiya, événement sportif 100 % féminin et solidaire, a lieu du 4 au 11 février à Dakhla, dans le sud du Maroc.

Qui participe à ce challenge ?

Au total ce sont 50 équipes (des binômes) féminines marocaines, françaises et internationales qui vont participer à ce raid sur six jours. Cette expérience est ouverte à toutes, sportives de haut niveau ou débutantes.

Quelles sont les disciplines ?

Ce raid multisports combine trail, VTT, run and bike, course d’orientation, trail de nuit, canoë, descente en rappel et chasse au trésor.

Quel est l’objectif de ce raid ?

«Au programme, solidarité féminine, esprit d’équipe et dépassement de soi le tout au profit de plusieurs associations représentées par les participantes», indiquent les organisateurs. Mais c’est aussi l’occasion de mettre en lumière les actions menées pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants.