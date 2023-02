NBA : la liste complète des joueurs sélectionnés pour le All-Star Game dévoilée

La NBA a dévoilé la liste des 14 remplaçants pour le All-Star Game qui se jouera le 19 février prochain à Salt Lake City, dans l’Utah. On notera principalement l’absence de James Harden, l’arrière des Sixers de Philadelphie, qui restait sur 10 sélections consécutives.

Toutes les étoiles sont désormais connues. La NBA a révélé, dans la nuit de jeudi à vendredi, la liste des 14 joueurs qui accompagneront les 10 titulaires au All-Star Game 2023 qui sera disputé le 19 février prochain, à Salt Lake City, dans l’Utah. Bien évidemment, comme chaque année, certaines stars de la ligue sont absentes de cette sélection censée représenter les meilleurs joueurs de la saison.

Conférence Ouest

À l’Ouest, il est difficile de crier au scandale. Ja Morant (Memphis Grizzlies), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Paul George (Los Angeles Clippers), et Lauri Markkanen (Utah Jazz) ont été appelés à rejoindre les titulaires que sont Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), LeBron James (Los Angeles Lakers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) et Nikola Jokic (Denver Nuggets).

On soulignera que les coaches, qui réalisent cette sélection, ont préféré sélectionner Jaren Jackson Jr., qui n’a joué que 35 matches en raison des blessures et n’a débuté sa saison que le 15 novembre, à la place d’Aaron Gordon, l’ailier des Nuggets qui sont actuellement premier de la conférence Ouest. De nouveau blessé, Jaren Jackson Jr., qui est pressenti pour le titre de meilleur défenseur de l’année cette saison (ce qui explique sa sélection), pourrait lui laisser la place afin de combler son absence. Devin Booker (Phoenix Suns) et Anthony Davis (Los Angeles Lakers) sont les deux autres noms marquants qui ne figurent pas sur cette liste. Mais leur saison a été trop hachée par les blessures pour intégrer la liste.

Conférence Est

La situation est plus compliquée à l’Est. Absent de la liste des titulaires, Joel Embiid (Philadelphie Sixers) est le premier nom qui saute aux yeux, suivi de Jaylen Brown (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat), Julius Randle (New York Knicks), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), et Tyrese Haliburton (Indiana Pacers). Ils rejoignent les titulaires que sont Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

La sélection prenant en considération les postes occupés par les joueurs sur le terrain, l’absence de Pascal Siakam (Toronto Raptors) se fait au profit de Julius Randle, qui réalise une saison extrêmement solide pour des Knicks mieux classés. Ce sont plus les présences de Jrue Holiday, qui n’avait plus participé au All-Star Game depuis 10 ans quand il évoluait à Philadelphie, et de DeMar DeRozan, dont l’équipe des Bulls est en difficulté, qui interrogent. En effet, celles-ci se font aux dépends de James Harden (Philadelphie Sixers), de Jimmy Butler (Miama Heat), ou encore de Trae Young (Atlanta Hawks). Joel Embiid, le coéquipier de James Harden, a d’ailleurs exprimé sa surprise sur Twitter après l’annonce. «Vous allez tous devoir vous expliquer @NBA», peut-on lire.

Y'all got some explaining to do @NBA — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) February 3, 2023

Si la saison du Heat ne justifie pas la présence de deux All-Stars, et que les performances de Trae Young sous le maillot des Hawks étaient loin d’être irréprochables au début de la saison, il est certain que l’absence de James Harden – qui tourne en moyenne à 21 points/match, 11 passes décisives, et plus de 6 rebonds pour une équipe qui est dans le Top 3 à l’Est – semble plus difficile à justifier. Le célèbre barbu pourrait toutefois se retrouver à Salt Lake City le 19 février si Kevin Durant, blessé à la jambe, était contraint de déclarer forfait.