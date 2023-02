Football : l’impressionnante blessure au visage de Keylor Navas (photo)

Pour ses débuts, ce dimanche, avec Nottingham Forest (Angleterre), Keylor Navas a été sérieusement touché au visage dans un choc avec l’un de ses coéquipiers. Mais cela n’a pas empêché son équipe de battre Leeds (1-0).

Des débuts réussis pour Keylor Navas. Prêté par le PSG jusqu’à la fin de la saison, le gardien costaricain a disputé, ce dimanche, son premier match dans la cage de Nottingham Forest. Et il a été l’un des principaux artisans du succès de sa nouvelle équipe face à Leeds lors de la 22e journée de Premier League (1-0) avec plusieurs parades.

Il s’est montré décisif quelques secondes seulement après le coup d’envoi. Dès la 2e minute, l’ancien portier du Real Madrid s’est interposé devant Luis Sinisterra avant de se saisir du ballon sous les applaudissements des supporters de Nottingham déjà conquis. Il s’est également distingué avec une intervention face à Luke Ayling.

Mais s’il est parvenu à préserver son but inviolé, repoussant toutes les tentatives de Leeds, il a terminé la rencontre avec le visage sérieusement amoché. Juste avant la pause, il a été touché à la joue gauche par les crampons de son coéquipier Willy Boly lors d’une intervention dans sa surface. Mais plus de peur que de mal pour Keylor Navas, qui a été désigné homme du match.

Et cela n’a donc pas gâché sa première avec Nottingham Forrest, qui s’est imposé grâce à une reprise de volée au quart d’heure de jeu de Brennan Johnson (14e). Avec cette victoire et ce 5e match sans défaite en championnat, les partenaires de Keylor Navas se sont éloignés de la zone de relégation avec six points d’avance sur Everton (18e).