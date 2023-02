Ligue 2 : un supporter de Quevilly Rouen violemment agressé avec sa mère après le match contre Guingamp

Le chef d’un groupe de supporters de Quevilly Rouen a été violemment agressé avec sa mère, vendredi soir, en marge du match de Ligue 2 remporté à domicile contre Guingamp (2-0).

Un «acté prémédité». C’est ainsi que le club de Quevilly Rouen a qualifié l’agression subie par un supporter, chef du groupe Young Block. A l’issue de la rencontre de la 22e journée de Ligue 2, remportée contre Guingamp, grâce à un doublé de Mamady Bangré (2-0), l’homme a été violemment agressé alors qu’il rentrait chez lui avec sa mère. Il a été pris pour cible par «des individus se revendiquant du groupe Hooligans de Rouen (le Football club de Rouen, avec qui QRM a des antécédents de violence)», a indiqué le club normand.

Le supporter aurait été attaqué aux abords du stade Diochon par sept individus cagoulés, qui à ce jour n’ont pu être identifiés, au moment de regagner son domicile. Et s’il est parvenu à s’enfuir et à échapper à ses agresseurs, sa mère aurait reçu des coups, notamment au niveau de la tête. Alors que les deux victimes ont porté plainte, QRM a fermement condamné cette agression.

Le Club se tient à la disposition des autorités pour échanger et trouver ensemble des solutions pour faire cesser ce type d’incidents inacceptables.





QRM prônera toujours une ambiance festive et pacifique à Robert Diochon. — Quevilly-Rouen (@QRM) February 4, 2023

«Le club condamne fermement ces actes de violence et d’intimidation qui n’ont pas leur place dans les stades et apporte son soutien à la famille des victimes. Une prise de conscience et de responsabilité de l’ensemble des acteurs est indispensable face aux comportements dangereux de ces individus. Le club se tient à la disposition des autorités pour échanger et trouver ensemble des solutions pour faire cesser ce type d’incidents inacceptables», a indiqué l’actuel 9e du classement de Ligue 2 dans un communiqué.