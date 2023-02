Football : une bagarre générale éclate en plein match entre joueurs au Brésil (vidéo)

Une violente bagarre a éclaté en plein match, ce dimanche 5 février, au Brésil, entre les joueurs de l’Athletico Paranaense et de Coritiba. Un supporter est même entré sur le terrain.

La rencontre s’est achevée dans le chaos. Dans le temps additionnel du match entre l’Athletico Paranaense et de Coritiba, ce dimanche, une bagarre générale a éclaté entre les joueurs des deux équipes brésiliennes. Et il a fallu plusieurs minutes avant que le calme revienne sur le terrain et que les esprits s’apaisent.

Un accrochage entre David Terans (Athletico Paranaense) et Marcio Silva (Coritiba) est à l’origine de cette bagarre. Le gardien de Coritiba Gabriel a tenté de séparer les deux joueurs, mais son coéquipier Alef Manga a envenimé la situation en prenant à partie David Terans. C’est à ce moment que le match a dégénéré.

Acá está el momento en que el ex Peñarol, David Terans se cruza con Márcio, de Coritiba.





El uruguayo fue agredido de atrás y reaccionó a las piñas contra los coxa branca.#atletiba pic.twitter.com/bjsurMCByw — TRIBUNERO.COM (@lostribuneros) February 6, 2023

Alors qu’un attroupement s’est formé avec tous les joueurs, les remplaçants et le staff des deux formations, des coups ont été échangés avec notamment coup de pied assené par Pedrinho (Athletico Paranaense), qui a été poursuivi par plusieurs adversaires. Un supporter est même entré avant de s’en prendre physiquement au gardien remplaçant de Coritiba Marcao.

Lo que ven es el clásico estadual entre Athletico Paranaense - Coritiba. Líder y escolta, respectivamente. Fue 1-1 con este final pic.twitter.com/unVjq2pFHw — Diario Olé (@DiarioOle) February 6, 2023

Après un quart d’heure de confusion, l’arbitre, en concertation avec les deux capitaines, a décidé de mettre un terme à la rencontre (1-1). Sans faire jouer les deux dernières minutes de temps additionnel, ni sortir le moindre carton…