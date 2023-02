Ligue 1 : Lens se moque des décisions arbitrales lors de son match à Brest dans une vidéo hilarante

Au lendemain de son match nul à Brest (1-1), Lens a posté sur son compte Twitter une vidéo pour se moquer des décisions litigieuses prises par l’arbitre de la rencontre.

Un arbitrage qui ne passe toujours pas. Accroché, dimanche, à Brest (1-1), Lens a signé un 3e match consécutif sans victoire au terme d’une rencontre marquée par plusieurs décisions controversées prises par l’arbitre. Et au lendemain de ce match nul, le club Sang et Or a posté, ce lundi, sur son compte Twitter, une vidéo qui se moque de ces actions litigieuses.

Intitulée «la compli’ de la VAR oubliée», cette vidéo revient, avec des tubes célèbres, sur le penalty non-sifflé par M. Bastien après une main dans la surface de Haris Belkebla en première période (32e), sur le but brestois validé malgré une main au départ de Pierre Lees-Melou (54e), et sur une faute dans la foulée de ce même Pierre Lees-Melou (57e), qui aurait pu lui valoir un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion.

Au coup de sifflet final, l’entraîneur Franck Haise avait d'ailleurs déjà pointé du doigt ces décisions arbitrales. «J’ai revu les images, même si j’avais déjà une idée assez claire avec mes yeux de 52 ans», a-t-confié au sujet du potentiel penalty que son équipe aurait pu obtenir. Avant de se montrer davantage agacé concernant le but accordé au club breton.

«Qu’il y ait débat sur le penalty pour nous, pourquoi pas. Mais sur l’action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon dans un sens contraire, une main offensive qui doit être sifflée, elle ne l’a pas été. On m’a dit que c’était checké, que la main était au sol, mais elle n’est pas au sol», a lâché Franck Haise. Et le coach artésien a également regretté que Pierre Lees-Melou n’ait pas été exclu pour son tacle sur Deiver Machado.

Touché à la cuisse et victime d’une fracture ouverte du pouce, il a été contraint de quitter la pelouse. «J’ai un joueur aux urgences, sur un tacle que j’estime très limite, qui vaut au moins un jaune, alors que le joueur avait déjà pris un jaune», a déploré Franck Haise. Avec ce résultat, Lens, qui est tout de même parvenu à égaliser, occupe la 2e place du classement à égalité avec Marseille et compte désormais huit points de retard sur le PSG.