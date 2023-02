NBA : LeBron, Jordan, KAJ... qui sont les 10 meilleurs marqueurs de l'histoire ?

Dans la nuit de mardi à mercredi, LeBron James pourrait devenir le plus grand scoreur de l'histoire de la NBA, devant Kareem Abdul-Jabbar. Une performance incroyable, quand on prend la peine de jeter un œil au Top 10 des scoreurs les plus prolifiques.

Moses Malone – 27.409 points

Légende des parquets, Moses Malone (1955-2015) a remporté le titre de MVP de la saison régulière NBA à trois reprises (1979, 1981 et 1983). Le pivot originaire de Petersburg, en Virginie, qui culminait à 2,08 mètres, pour 118 kilos, a également remporté le titre avec les Sixers de Philadelphie en 1983 face aux Lakers de Los Angeles emmené par Earvin ‘Magic’ Johnson et Kareem Abdul-Jabbar après une saison dominée de la tête et des épaules. Moses Malone était un monstre dans les raquettes adverses, et figure également à la 5e place du classement des meilleurs rebondeurs de l’histoire.

Carmelo Anthony – 28.289 points

Arrivé en NBA en 2003 en compagnie de LeBron James, Carmelo Anthony s’est imposé comme un redoutable scoreur dès la seconde où il a foulé un parquet de la ligue professionnelle américaine de basketball. En 2009, sous le maillot des Nuggets de Denver, il est même passé tout près d’une qualification pour les finales NBA lors d’une confrontation au sommet face aux Lakers de Kobe Bryant (qui seront sacrés champions cette année-là). Carmelo Anthony a ensuite été transféré aux Knicks de New York, en février 2011 où ses prouesses offensives, avec notamment 62 points inscrits en janvier 2014 face aux Bobcast de Charlotte, sont à jamais gravées dans la mémoire des fans.

Shaquille O’Neal – 28.596 points

Shaquille O'Neal était un phénomène physique comme on en a rarement vu en NBA. Pivot de 2,16 m pour 147 kg, il se déplaçait sur le terrain avec une vélocité en apparence contre nature pour un tel gabarit. Il a d'abord fait le bonheur du Magic d’Orlando (1992-1996), avant de partir aux Lakers de Los Angeles. Il y a remporté son unique titre de MVP en 2000, mais aussi, et surtout, trois titres consécutifs (2000, 2001, 2002) aux côté de Kobe Bryant, sous les ordres de Phil Jackson. Les équipes adverses étaient terrifiés par sa puissance destructrice, au point d’inventer le «Hack-A-Shaq», une stratégie consistant à faire volontairement des fautes pour l'envoyer sur la ligne des lancers-francs, où il ne brillait pas. Il a remporté un 4e titre en 2006 avec le Heat de Miami, avant de prendre sa retraite en 2011 après de courts passages aux Suns, aux Cavaliers, et aux Celtics. Certains pensent qu'ils auraient pu aller encore plus haut dans le classement s'il s'en était donné la peine, mais bien peu oseraient lui dire en face.

Wilt Chamberlain – 31.419 points

Il est le premier joueur de la liste à dépasser la barre symbolique des 30.000 points. Wilt Chamberlain (1936-1999) a été le joueur le plus dominant physiquement de l’histoire de la NBA (désolé Shaq !), notamment parce qu’à son époque, quelques joueurs seulement étaient en mesure de freiner sur un terrain ce joueur de 2,16 m pour 125 kg. Bill Russell était l’un d’eux, malheureusement pour lui et son palmarès. Nommé MVP à quatre reprises, double champion NBA (1967 et 1972), Wilt Chamberlain est resté dans l'histoire comme le seul joueur ayant inscrit 100 points dans un match en 1962, au cours d’une saison irréelle durant laquelle il a tourné à 50.4 points, 25.7 rebonds et plus de 10 contres par match en moyenne.

Dirk Nowitzki – 31.560 points

Fraîchement retiré des parquets, en 2019, Dirk Nowitzki a passé l’intégralité de sa carrière sous le maillot des Mavericks de Dallas où son tir en suspension sur un pied – absolument impossible à contrer, du haut de ses 2,13 m – est aujourd’hui immortalisé sur le parquet de l’équipe. Une statue le représentant est même située à l’extérieure du stade. Le joueur allemand aura passé 21 saisons en NBA, a remporté un titre de MVP en 2007, et il a arraché un titre inoubliable face à LeBron James et le Heat de Miami en 2011. Sa capacité à inscrire des tirs longue distance malgré sa taille a participé à modifier durablement le jeu NBA, qui est aujourd’hui plus que jamais tourné vers l’adresse extérieure.

Michael Jordan – 32.292 points

Cinquième de ce classement, on notera que Michael Jordan – qui reste considéré par beaucoup comme le meilleur joueur NBA de tous les temps – est celui qui a joué le moins de matches et de minutes parmi les joueurs qui figurent dans le Top 5 de ce classement, et de loin. Cinq fois élu MVP, six fois champion NBA (pour autant de titres de meilleur joueur des finales), Michael Jordan a été le meilleur marqueur de la ligue à 10 reprises durant sa carrière, dont 7 années consécutives entre les saisons 1987-1988 et 1992-1993. Le joueur des Bulls était une terreur des parquets connu pour sa capacité à mettre le ballon dans le panier comme nul autre pareil, et à défendre. Mais aussi pour sublimer dans les moments décisifs. Sans sa première retraite de 1993 à 1995, la mégastar des Bulls serait encore plus haut dans le classement, bien évidemment.

Kobe Bryant – 33.643 points

Le regretté Kobe Bryant (1978-2020) a enchaîné les performances irréelles tout au long de sa carrière. À un moment donné, l’arrière légendaire des Lakers de Los Angeles semblait tout simplement inarrêtable sur le parquet. En janvier 2006, il a même approché de très près le record de Wilt Chamberlain avec 81 points plantés face aux Raptors de Toronto. Pour tous ceux qui ont assisté à cette rencontre, cet exploit paraissait sortir tout droit d’une autre dimension tant Kobe Bryant transpirait de facilité et de détermination. Détail amusant, le jour de son dernier match en NBA, en avril 2016, il est devenu le joueur le plus vieux à inscrire 60 points dans une rencontre face au Jazz d’Utah. Une légende, on vous dit !

Karl Malone – 36.928 points

Surnommé le «Mailman» (le postier, ndlr), Karl Malone était connu pour délivrer ses colis en temps et en heure sur les parquets NBA (sauf en finales NBA… oups !). L’ailier fort de 2,06 m a été servi sur un plateau pendant la quasi-totalité de sa carrière par John Stockton, le coéquipier avec lequel il avait l’habitude de torturer les défenses en les faisant passer dans la centrifugeuse qu’était leur jeu en pick&roll. Trop méconnu du grand public, Karl Malone était un des joueurs les plus durables de la NBA à son époque. Désigné deux fois MVP de la ligue, il a eu le malheur de croiser Michael Jordan lors de ses deux premiers voyages en finales NBA et n'a jamais remporté de bague. Impossible de lui en vouloir.

LeBron James – 38.352 points

35 points seulement le séparent d’un record autrefois perçu comme inatteignable. LeBron James est arrivé en NBA il y a 20 ans, et il continue de dominer la ligue à 38 ans comme lors de ses jeunes années. Sous les couleurs des Lakers de Los Angeles depuis 2018, l’ailier est en train de marquer au fer rouge le livre des records de la NBA. Non seulement ce joueur domine son sport depuis deux décennies, mais il affiche une durabilité qui force le respect. Le jour où LeBron James décidera de mettre un terme à sa carrière, il sera non seulement premier au classement des marqueurs de l’histoire de la NBA, mais il sera également au sommet d’un bon nombre d’autres bilans statistiques (4 e au classement des passes décisives, 9e pour les interceptions). Un joueur tout simplement unique qui a été MVP et champion NBA à 4 reprises.

Kareem Abdul-Jabbar – 38.387 points

Pivot des Bucks de Milwaukee, où il a remporté son premier titre en 1971, avant de partir aux Lakers de Los Angeles en 1975, Kareem Abdul-Jabbar a construit sa réputation sur son célèbre «Skyhook», un bras roulé à une main impossible à contrer (il mesure 2,18 m, ndlr). Pendant des années, les coachs adverses ont probablement fait des cauchemars toutes les nuits en essayant d’imaginer comment défendre sur ce joueur d’une élégance rare sur le terrain. Quand il a pris sa retraite en 1989, KAJ figurait en tête de 8 catégories statistiques. Peu de monde pensait alors que son record de points tomberait. Six fois nommé MVP de la NBA, et autant de fois champion, il est toujours le leader historique au nombre de paniers inscrits et de victoires en carrière.