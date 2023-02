PSG : Neymar de retour contre Marseille en Coupe de France ?

Forfait lors des deux dernières rencontres du PSG, Neymar était présent, ce lundi, à l’entraînement collectif et pourrait faire son retour, ce mercredi, lors du déplacement à Marseille en 8e de finale de la Coupe de France.

Enfin une bonne nouvelle pour le PSG ? Peu épargné par les blessures ces dernières semaines, le club de la capitale a vu Neymar participer, ce lundi, à l’entraînement collectif.

Forfait lors des deux derniers matchs à Montpellier (1-3) et contre Toulouse (2-1), le Brésilien semble être remis de sa fatigue musculaire et pourrait faire son retour à la compétition, ce mercredi, lors du choc face à Marseille en 8e de finale de la Coupe de France.

Et Christophe Galtier pourrait même l’aligner d’entrée sur la pelouse du Vélodrome pour épauler Lionel Messi sur le front de l’attaque parisienne. Surtout en l’absence de Kylian Mbappé, blessé à la cuisse gauche. A moins que l’ancien entraîneur de Nice ne préfère se montrer prudent avec son numéro 10, toujours en délicatesse avec sa cheville droite, à moins d’une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Mais il paraît difficile de le voir se priver de l'un de ses meilleurs atouts offensifs. D'autant que Neymar avait été l’un des principaux artisans de la victoire du PSG face à l’OM, mi-octobre, au Parc des Princes en championnat (1-0). Juste avant la pause, l’ancien barcelonais, auteur de 17 buts et 15 passes décisives avec Paris cette saison, avait inscrit l'unique but de la rencontre sur un service de Kylian Mbappé. Et depuis son arrivée en France, il a marqué quatre buts contre la formation olympienne en neuf confrontations. Mais un seul dans l’enceinte marseillaise, où le PSG n’a plus perdu depuis… novembre 2011.