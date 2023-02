Séisme en Turquie : deux footballeurs portés disparus

Alors que deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont frappé la Turquie et la Syrie ce lundi 6 février, deux footballeurs professionnels, l’attaquant ghanéen Christian Atsu et le gardien de but turc Eyüp Türkaslan, sont actuellement portés disparus.

Des scènes de chaos. La Turquie et la Syrie ont été victimes, dans la nuit de dimanche à lundi, d’un séisme destructeur de magnitude 7,8 provoquant la mort de plus de 1.500 personnes. Des dizaines de répliques ont suivi avant un second séisme de magnitude 7,5 ce lundi 6 février au matin dans la même zone.

Alors que la communication a été coupée dans plusieurs provinces turques, à l'instar de Hatay ou encore Kahramanmaraş, notamment après la deuxième secousse, plusieurs personnes sont portées disparues. Parmi elles figure le footballeur international ghanéen Christian Atsu, qui évolue dans le club turc de Hatayspor depuis le mois de septembre dernier.

Selon le média turc Star, le joueur se trouvait avec un coéquipier et deux membres de l’équipe technique au moment du drame. Il est resté sous les décombres avec le directeur sportif de Hatayspor, Taner Savut.

Dépêchées sur place, les équipes de recherche et de sauvetage tentent de sauver les deux hommes.

Un autre joueur porté disparu

Christian Atsu n’est pas le seul joueur à être coincé sous les décombres après le violent séisme. En effet, le club turc de Malatyaspor a indiqué, dans un communiqué, ne pas avoir de nouvelles de son gardien Eyüp Türkaslan.

«Notre gardien de but Ahmet Eyüp Türkaslan se trouve dans le bâtiment qui a été endommagé et détruit lors du tremblement de terre, indique le club dans un communiqué. Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent. Nous n'avons pas encore eu de ses nouvelles. Adressez vos prières», a écrit le club.

A noter également que, suite à cette catastrophe, tous les matchs de la Super Lig turque ont été reportés.