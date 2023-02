Football : le fils de Ronaldinho bientôt à Barcelone ?

Agé de 17 ans, Joao Mendes, qui n’est autre que le fils de Ronaldinho, devrait bientôt s’engager avec le FC Barcelone, a annoncé, ce lundi, le Ballon d’or 2005.

Sur les traces de son père ? Joao Mendes, qui est le fils de Ronaldinho, devrait bientôt s’engager officiellement en faveur du FC Barcelone, où l’ancien international brésilien a évolué pendant cinq saisons entre 2003 et 2008. Libre depuis son départ de Cruzeiro il y a un an, le jeune homme, passé par la PSG Academy au Brésil et qui fêtera ses 18 ans le 22 février prochain, s’entraîne depuis plusieurs semaines avec le club catalan.

«Sa signature arrive bientôt», a confié Ronnie au média ibérique RAC1. «Je n’ai jamais été loin du club. Barcelone fait partie de ma vie. Mais avec son arrivée, je serai plus présent que jamais», a ajouté le Ballon d’or 2005, qui est ambassadeur du FC Barcelone depuis 2017.

Avec les Blaugrana, Joao Mendes va tenter de faire au moins aussi bien que son père, qui a inscrit 112 buts et délivré 69 passes décisives en 250 matchs avec le Barça. Et sous le maillot de Barcelone, Ronaldinho a soulevé la Ligue des champions en 2006 et décroché deux titres de champion d’Espagne (2005, 2006) ainsi que deux Supercoupes d’Espagne (2005, 2006).