Football : Wissam Ben Yedder condamné à neuf mois de prison ?

Accusé d’avoir fraudé le fisc espagnol lors de son passage au FC Séville, Wissam Ben Yedder pourrait être condamné à neuf mois de prison et écoper de 150.000 euros d’amende, selon la presse espagnole.

Wissam Ben Yedder est dans le collimateur de la justice espagnole. L’attaquant français est accusé d’avoir fraudé le fisc et dissimulé une partie de ses revenus lors de son passage au FC Séville entre 2016 et 2019. Mais également d’avoir falsifié certains documents, selon la presse ibérique.

Si, après l’ouverture d’une enquête en janvier 2019, le joueur de l’AS Monaco a réglé la situation et versé les sommes réclamées, plus les intérêts (près de 280.000 euros), à l’administration fiscale, le ministère public a décidé de ne pas abandonner les poursuites contre l’international tricolore. Il encourt neuf mois de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 euros pour escroquerie et dissimulation de fonds.

Wissam Ben Yedder doit comparaître le mercredi 15 février devant le tribunal de Séville pour répondre de cette accusation.