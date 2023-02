Séisme en Turquie et Syrie : l’un des deux footballeurs disparus retrouvé vivant, le second toujours recherché

Porté disparu après l’important séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le footballeur ghanéen Christian Atsu a été retrouvé vivant sous les décombres, selon un dirigeant du club de Hatayspor. Eyup Turkaslan est, lui, toujours porté disparu.

Christian Atsu est un miraculé. Le joueur ghanéen, âgé de 31 ans, avait été porté disparu après le violent séisme qui a frappé, lundi, la Turquie et la Syrie, et l’inquiétude était vive. Mais l’ailier, passé par Porto, Chelsea, Everton ou encore Newcastle, a été retrouvé vivant, ce mardi matin, après avoir passé plusieurs heures sous les décombres. Il a été extrait blessé comme l’a annoncé un dirigeant de Hataysport, où Christian Atsu évolue depuis 2022.

«Christian Atsu a été sorti blessé», a confié le dirigeant sur Radyo Gol. En revanche, il s’inquiète toujours pour le directeur sportif du club. «Notre directeur sportif Taner Savut est malheureusement toujours sous les décombres. Hatay a été profondément affecté. Nous nous dirigeons vers la fin des heures les plus dangereuses», a-t-il ajouté.

Plusieurs joueurs de la formation turque ont été touchés par ce terrible tremblement de terre. C’est le cas de Kerim Ali, qui est parvenu à s’extraire par ses propres moyens, alors que Bertug Yildirim et Burak Öksüz ont été secourus. De son côté, Onur Ergün a assuré qu’il était en vie.

En revanche, concernant Eyup Turkaslan, également porté disparu, l’inquiétude reste de mise. Le gardien de but de Malatyaspor serait toujours prisonnier des décombres. Sa femme a, elle, pu être sortie, vivante par les secours.

Selon le dernier bilan officiel, les deux séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie lundi ont fait plus de 5.000 morts et plus de 16.000 blessés en Turquie, et plus de 1.500 morts en Syrie.