Boxe : Tony Yoka va faire son retour contre Carlos Takam au Zénith de Paris

Le boxeur français Tony Yoka, qui n'a plus combattu depuis sa première défaite en mai dernier, a annoncé son retour sur le ring le 11 mars prochain contre Carlos Takam. Son combat aura lieu au Zénith de Paris.

C'est un retour marquant. Absent depuis son revers contre le Congolais Martin Bakole en mai dernier à Bercy, sa première défaite en carrière, Tony Yoka va remonter sur le ring de boxe, le 11 mars prochain, contre le Camerounais Carlos Takam. Son combat aura lieu au Zénith de Paris (porte de la Villette), où il a déjà combattu lors de son 2e combat professionnel remporté aux points en octobre 2014 face à l'Américain Jonathan Rice.

«Après la défaite (face à Martin Bakole) j'ai voulu prendre quelque temps pour moi. J'ai essayé de réfléchir à ce qui a été, ce qui ne l'avait pas été. (...) Je voulais vraiment que le jour ou je reparle publiquement, je revienne avec quelque chose sur la table», a confié Tony Yoka sur Infosport+.

RDV le 11 mars 2023 à Paris, face à Carlos TAKAM. pic.twitter.com/SeAKg87vpE — Tony YOKA (@TonyYoka) January 16, 2023

A 30 ans, le champion olympique 2016 (11 victoires, 1 défaite) fera face à l’un des vétérans du ring (42 ans) mais qui est loin d’être en pré-retraite ou autre comme pourraient le penser certains détracteurs. Le Franco-camerounais compte 47 combats dont 39 victoires, 7 défaites et 1 nul et a affronté de grands noms du Noble Art comme Anthony Joshua, Joe Joyce, Dereck Chisora ou Joseph Parker.

«On connait la boxe et surtout la catégorie poids lourds, c'est une catégorie à maturité tardive, (...) c'est à partir de 30 ans que tu commences à devenir fort, a-t-il confié. Il est expérimenté, il a boxé Joshua il y a quelques années, Joe Joyce l'année dernière, il vient de boxer Makhmudov, c'est quelqu'un qui est encore dans le circuit.»

S’il ne sera pas favori contre ce boxeur d’expérience qui a disputé plusieurs chances mondiales, le Parisien s’offre un combat de reprise de luxe et une chance de se relancer totalement après son coup d’arrêt.

«C'est un adversaire très sérieux, Carlos Takam, on va dire que c'est une porte d'entrée dans le top 10 mondial, annonce-t-il toujours sur Infosport+. C’est un adversaire très fort, en termes de classement et de niveau c'est potentiellement le plus fort que j'ai affronté.»

Tony Yoka, qui rêve d’une chance mondiale et qui a confié qu’il allait combattre trois fois cette année, sait qu’il est attendu par le public. «Il faudra être costaud, les gens attendent ça de moi, revenir avec panache, avec un gros combat et montrer que le combat contre Bakole était une erreur», a-t-il indiqué.