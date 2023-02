Coupe de France : Lyon, Nantes, Rodez qualifiés… ce qu'il faut retenir des huitièmes de finale

Les 8es de finale de la Coupe de France se déroulent ce mercredi 8 et jeudi 9 février. Entre les qualifications de Lyon, Toulouse, Grenoble entre autres et l’élimination d'Auxerre par Rodez, voici ce qu’il faut retenir en attendant OM-PSG.

Avant OM-PSG (ce mercredi soir) et Lorient-Lens (jeudi 21h), six rencontres ont rendu leur verdict. Il y aura trois clubs de Ligue 2 en quarts de finale.

Lyon (L1)-Lille (L1) : 2-2 (4-2 aux TAB)

Un vrai soulagement pour l’OL. Le club rhodanien, qui traverse une saison compliquée en Ligue 1, est passé proche d’une élimination contre Lille, mais s’est imposé aux tirs au but (2-2, 4-2 TAB). Les hommes de Laurent Blanc avaient pourtant bien commencé la partie en menant 2-0 contre les Nordistes grâce à des buts de Cherki (8e) et Lacazette (21e). Mais les Dogues sont revenus au score par David (29e, sp) et Zhegrova (64e). Lors de la séance cruciale, les Lyonnais se sont montrés plus décisifs.

Toulouse (L1)-Reims (L1) : 3-1

Aucun souci pour Toulouse. Très en forme depuis le début de l'année, le TFC n'a fait qu'une bouchée du Stade de Reims (3-1), qui met fin à sa série de 16 matchs consécutifs sans défaite. Impeccables depuis leur revers à Marseille (6-1), fin décembre, les Toulousains ont marqué par Diouf (21e, csc), Aboukhlal (34e) et Chaïbi (61e). Les Rémois avaient réduit la marque par Cajuste (89e).

Vierzon (N2)-Grenoble (L2) : 0-1

Fin de l’aventure pour le «Petit Poucet». Vierzon, pensionnaire de 4e division (N2), a été battu et éliminé par Grenoble (1-0).

Auxerre (L1)-Rodez (L2) : 2-3

C'est la surprise de la soirée. Rodez, club de Ligue 2, est allé s'offrir le scalp d'Auxerre, pensionnaire de Ligue 1 en s'imposant (2-3), à l'Abbé Deschamps. L’avant-dernier de la Ligue 2 a pris l'avantage dès la 3e minute par Joseph Mendes. M'baye Niang a ramené les Auxerrois à hauteur (45e+2) mais Killian Corredor à la 68e puis Park Jung-bin sur pénalty à la 76e ont enfoncé l'AJA. Jubal a réduit le score dans le temps additionnel (90e+1). Rodez égale ainsi sa meilleure performance dans la Coupe de France en rejoignant les quarts de finale pour la deuxième fois de son histoire.

Paris FC (L2)-Annecy (L2) : 1-1 (5-6 AUX TAB)

Le Paris FC a été éliminé à domicile face à Annecy dans le duel de Ligue 2 (1-1, 6-5 t.a.b.). Il aura fallu 16 tirs au but pour départager les deux équipes.

Angers (L1)-Nantes (L1) : (2-4 AUX TAB)

Le FC Nantes a arraché sa qualification aux tirs au but sur la pelouse d'Angers (1-1, 4-2 t.a.b.), et maintient en vie ses chances d'un doublé après son sacre dans la compétition la saison dernière. Contre la lanterne rouge en Championnat, les Canaris ont failli perdre le derby sur un but «gag» signé Abdallah Sima après un dégagement du gardien Rémy Descamps contré par son propre défenseur. Mais Florent Mollet a égalisé in extremis, avant une séance de tirs au but parfaite.

A VENIR

Marseille (L1)-PSG (L1) : 21h10

Lorient (L1)-Lens (L1) : jeudi 9 févier, 21h