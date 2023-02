«On est vraiment passé à côté de la mort» : le récit bouleversant du footballeur Stéphane Bahoken après le séisme en Turquie et en Syrie

Dans un entretien accordé à «Europe 1 Sport», le footballeur Stéphane Bahoken, qui évolue actuellement à Kasimpasa, est revenu sur le violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie.

Il est toujours sous le choc. Stéphane Bahoken est conscient d’avoir échappé de peu à la mort après le violent séisme qui a touché, lundi, la Turquie et la Syrie. L’attaquant camerounais, qui a quitté Angers cet été pour rejoindre Kasimpasa, était en train de dormir après le match perdu contre Hatayspor (1-0) lorsqu’il a soudainement été réveillé par les secousses.

Big thoughts for the many victims of the earthquake in Turkey and Syria — Bahoken Stephane (@Bahoken1993) February 6, 2023

«Aux alentours de 4h du matin, l’hôtel a tremblé. J’étais en train de dormir et d’un coup je sens que mon lit bouge, je sens que les armoires et les vitres se cassent dans ma chambre et ça augmente de minutes en minutes. Cela a dû durer moins d’une minute mais sur le moment j’ai eu l’impression que ça a duré au moins cinq à six minutes», a confié l’ancien angevin lors d’un entretien à «Europe 1 Sport».

Sans comprendre ce qu’il se passait, il s’est accroché à son lit. Une fois les secousses terminées, il a récupéré toutes ses affaires et rejoint ses coéquipiers également choqués. «Il y en a qui étaient pieds nus. On s’est attendu devant l’hôtel», a ajouté Stéphane Bahoken qui a tourné quelques vidéos en sortant de l'établissement. Et il lui a fallu plusieurs minutes avant de comprendre ce qu’il venait de se passer et qu’il aurait pu perdre la vie.

«C’est en voyant les immeubles écroulés en face, que je me dis que l’hôtel aurait pu tomber sur ma tête. On aurait pu vraiment décéder à cause de ce séisme. On est vraiment passé à côté de la mort tout simplement», a lâché Stéphane Bahoken bouleversé.

Et tous n’ont pas eu cette chance. Alors que ce terrible tremblement de terre a fait plus de 11.000 morts, Ahmet Eyüp Türkaslan, gardien de but du club de Yeni Malatyaspor (2e division), a été retrouvé mort. Son corps sans vie a été découvert sous les décombres d’un bâtiment.