Football : Kheira Hamraoui rappelée en équipe de France par Corinne Diacre

Kheira Hamraoui a été convoquée, ce mercredi, en équipe de France par Corinne Diacre pour le tournoi de France, qui servira de préparation à la Coupe du monde cet été.

Un an plus tard, elle fait son grand retour. Kheira Hamraoui a été rappelée, ce mercredi, en équipe de France par Corinne Diacre pour affronter le Danemark, l’Uruguay et la Norvège à l’occasion du tournoi de France (15-21 février). La milieu de terrain du PSG (33 ans, 39 sélections) n’a plus porté le maillot des Bleues depuis février 2022, quelques mois après sa violente agression subie à coups de barre de fer dans les Yvelines. Cette affaire avait provoqué de vives tensions au sein du club de la capitale mais aussi chez les Tricolores, alors que son ancienne coéquipière Aminata Diallo est suspectée d’être à l’origine de cette attaque.

La pour la 3e édition du Tournoi de France





Premières convocations pour Manon Heil et Maëlle Lakrar #FiersdetreBleues pic.twitter.com/BxFojYG08u — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 8, 2023

Mise à l’écart au PSG entre fin avril et septembre dernier, elle n’avait plus été convoquée en équipe de France et avait notamment manqué l’Euro. Mais elle a retrouvé du temps avec Paris, lui permettant de revenir en sélection. Et même si elle a beaucoup moins joué ces dernières semaines avec son club, Corinne Diacre souhaitait la revoir à quelques mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). «Je vais voir déjà ce qu’elle va faire avec nous. Je souhaite la revoir aussi pour voir quel impact athlétique elle peut nous apporter», a indiqué la sélectionneur tricolore.

Et elle ne craint pas d’éventuelles tensions dues à son retour. «Ça se passe plutôt pas mal au PSG. Il n’y a pas de raison que ça se passe mal avec nous», a-t-elle glissé, préférant se focaliser sur «l’avenir» plutôt que sur le «cas Hamraoui». Et l’avenir, c’est ce tournoi de France qui est le dernier rendez-vous avant l’annonce de la liste pour le Mondial. Une ultime occasion à saisir pour Kheira Hamraoui et les autres.

La liste complète des Bleues

Gardiennes : Mylène Chavas (Bordeaux), Manon Heil (Fleury), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA), Constance Picaud (PSG)

Défenseures : Estelle Cascarino (Manchester United), Hawa Cissoko (West Ham), Maëlle Lakrar (Montpellier), Eve Périsset (Chelsea), Wendie Renard (Lyon), Julie Thibaud (Bordeaux), Marion Torrent (Montpellier)

Milieux de terrain : Viviane Asseyi (West Ham), Charlotte Bilbault (Montpellier), Kenza Dali (Aston Villa), Grace Geyoro (PSG), Kheira Hamraoui (PSG), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Real Madrid)

Attaquantes : Sandy Baltimore (PSG), Kessya Bussy (Reims), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Naomie Feller (Real Madrid), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC), Lindsey Thomas (AC Milan)