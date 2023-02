Handball : la star danoise Mikkel Hansen en arrêt maladie pour «stress»

Mikkel Hansen, handballeur danois et légende de son sport, est actuellement en arrêt maladie pour «stress», a révélé son club ce mercredi.

Un besoin de se mettre sur pause. La star du handball danois, Mikkel Hansen, triple champion du monde, est en arrêt maladie pour «stress», pour une durée indéterminée, a annoncé mercredi son club d'Aalborg.

«Mikkel Hansen a indiqué aujourd'hui (mercredi) qu'il était malade avec des symptômes de stress. C'est une réaction au stress d'une année extraordinairement dure» pour lui, a écrit Aalborg Handbold dans un communiqué.

Au printemps, Hansen (35 ans), ancien joueur du PSG pendant dix saisons, avait été victime d'une phlébite doublée d'une embolie pulmonaire, qui l'avait empêché de finir sa saison avec le Paris SG, qu'il avait rejoint en 2012.

Le mois dernier, le Danois avait remporté le championnat du monde pour la troisième fois consécutive avec sa sélection. Mais il était toutefois paru très en retrait lors de la finale contre la France (34-29), n'inscrivant qu'un but, sur pénalty.

comme Simone Biles, Naomi Osaka et Raphaël Varane

«Après le retour du Mondial, il est apparu que la coupe était pleine, et ensemble nous avons pris le seul bon choix, celui de mettre entièrement l'accent sur le fait que Mikkel obtienne le temps nécessaire et le soutien professionnel pour se rétablir», a réagi le directeur du club d'Aalborg, Jan Larsen, cité dans le communiqué.

Mikkel Hansen vient allonger la liste des sportifs qui déclarent publiquement rencontrer des difficultés en rapport avec leur santé mentale.

Avant lui, la double lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open Naomi Osaka avait fait part de «plusieurs épisodes dépressifs», en plein tournoi de Roland-Garros. La star de la gymnastique Simone Biles avait elle connu des déboires lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, perdant ses repères dans l'espace au point de se mettre en danger physiquement.

Plus récemment, le champion du monde Raphaël Varane a annoncé sa retraite internationale à 29 ans, épuisé. «Nous avons des emplois du temps surchargés et nous jouons non-stop. En ce moment, j'ai l'impression d'étouffer et que le footballeur avale l'homme», a-t-il affirmé sur Canal+ pour expliquer sa décision.