Irlande-France : compositions, historique, programme TV… tout savoir sur le choc du 6 Nations

Le XV de France se rend en Irlande, ce samedi 11 février, pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Entre les compositions, l’historique et le programme TV, voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand se déroule Irlande-France ?

Ce choc entre deux équipes favorites pour le titre final aura lieu ce samedi 11 février (15h15) à l'Aviva Stadium de Dublin.

La composition du XV de France

Titulaires : Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - Ntamack, Dupont (capitaine) - Ollivon, Alldritt, Jelonch, Willemse - Flament, Atonio, Marchand, Baille.

Remplaçants : Barlot, Wardi, Falatea, Taofifenua, Cros, Macalou, Couilloud, Jalibert

La composition du XV du Trèfle

Titulaires : Keenan - Conway, Ringrose, Aki, Hansen - Carbery (o), Gibon-Park - van der Flier, Conan, Doris - Ryan (capitaine), Beirne - Furlong, Kelleher, Porter

Remplaçants : Sheehan, Healy, Bealham, Henderson, O’Mahony, Murray, Carty, Henshaw

La forme des deux équipes

L'Irlande a gagné 21 de ses 22 derniers matchs à domicile, dont les 12 plus récents. Mais c'est la France qui a été la dernière équipe à l'avoir battue à l'Aviva Stadium, lors du Tournoi 2021 (15-13).

Les Bleus sont pour leur part sur une série victorieuse de 14 matchs, alors que le XV du Trèfle a remporté 18 de ses 20 derniers matchs, dont des succès sur l'Afrique du Sud (19-16) à l'automne, et surtout en Nouvelle-Zélande face aux All Blacks (32-22 et 23-12) l'été dernier.

L’historique Irlande-France

Le bilan des oppositions entre le XV de France et le XV du Trèfle est le suivant : 60 victoires tricolores, 35 succès irlandais, pour 7 nuls. Les trois dernières rencontres ont été remportées par les Bleus.

Sur quelle chaîne ?

Le choc Irlande-France sera à suivre sur France 2 à 15h15.