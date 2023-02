NBA : LeBron, Kobe, Jordan... qui sont les 10 joueurs comptant le plus de sélections au All-Star Game ?

Chaque année, en février, la NBA réunit ses meilleurs joueurs pour le All-Star Game, un match de gala prestigieux. Si le résultat final importe peu, faire partie des sélectionnés est une marque de reconnaissance capitale dans une carrière.

Jerry West – 14 sélections

Surnommé Mr Clutch pour sa capacité à inscrire des paniers décisifs, Jerry West a été la star incontestée des Lakers de Los Angeles des années 1960-1970 où il a été nommé All-Star à chacune de ses 14 saisons passées dans la ligue et a même été désigné MVP du All-Star Game (ASG) en 1972, l’année où il a remporté enfin le titre avec le club californien après avoir échoué à de nombreuses reprises en finales NBA, notamment face aux Celtics de Bill Russell. Elégant dans le jeu, il a même servi de modèle pour la refonte du logo de la ligue nord-américaine, en 1969.

Dirk Nowitzki – 14 sélections

Il est le seul joueur européen du Top 10. A titre de comparaison, notre Tony Parker national n'a été sélectionné qu'à 6 reprises pour le ASG. L'Allemand Dirk Nowitzki était un talent à ce point incontournable durant sa carrière NBA que sa présence au All-Star Game n'a longtemps été qu'une simple formalité. S’il n’a jamais remporté le titre de MVP de la rencontre, il s’est imposé au concours de tirs à trois points en 2006, et lors du NBA Shooting Stars en 2010.

Karl Malone – 14 sélections

Le terrain de jeu du Mailman. Karl Malone n’a jamais boudé son plaisir de participer au All-Star Game où il a été couronné MVP à deux reprises. Une première fois, en 1989… mais aussi en 1993, où il a été nommé co-MVP avec son coéquipier John Stockton dans un match disputé à domicile, à Salt Lake City, la ville du Jazz d’Utah. Pour la petite histoire, cette rencontre a été une des plus compétitives de l’histoire du All-Star Game avec une victoire sur le fil de la conférence Ouest (135-132) face à la conférence Est.

Michael Jordan – 14 sélections

Évidemment, Michael Jordan était présent à chaque instant de sa carrière pour le match des étoiles. Ainsi que pour les compétitions annexes. Nommé MVP de la rencontre à trois reprises (1988, 1996,1998), il s’est également imposé lors de deux concours de dunks devenus légendaires, face à Dominique Wilkins, en 1987 et 1988. Anecdote gênante : his airness a même participé au concours de tirs à trois points en 1990, inscrivant seulement 5 points, pour ce qui reste une des pires performances de l’histoire de cette compétition.

Shaquille O’Neal – 15 sélections

Le All-Star Game a toujours été un des moments préférés pour Shaquille O’Neal, un showman au sourire XXL, qui n’avait pas son pareil pour divertir les fans. Outre ses 15 sélections au compteur, il a remporté le titre de MVP à trois reprises (2000, 2004 et 2009). Sur le terrain, son dunk terrible sur la tête de David Robinson, en 1996, est resté à jamais gravé dans les mémoires.

En dehors des terrains, on se souvient également de ses pas de danse avec LeBron James et Dwight Howard en 2007 lors d'un entraînement ouvert au public et aux médias.

Kevin Garnett – 15 sélections

Trop grand, trop rapide, trop fort. Kevin Garnett était un spécimen rare, du temps où il terrorisait ses adversaires sur les parquets NBA. Il a été nommé MVP du ASG à une seule reprise (2003), mais sa présence lors de l’événement entre 1997 et 2013 était quasiment une tradition, tant ce joueur faisait partie des tous meilleurs joueurs de la ligue.

Tim Duncan – 15 sélections

Tout le contraire du Shaq, pour le coup. Tim Duncan n’a jamais été réputé pour sa jovialité communicative sur le terrain. Et le ASG n’était clairement pas une de ses priorités en tant que joueur. Et pourtant. Il a été nommé co-MVP de la rencontre avec Shaquille O’Neal en 2000, et compte 15 sélections à son actif. D'une efficacité incroyable, Tim Duncan était un des joueurs les plus talentueux de sa génération, et l’artisan principal de la dynastie des Spurs de San Antonio où il a remporté 5 titres NBA.

Kobe Bryant – 18 sélections

Talent générationnel, lui aussi. Kobe Bryant a participé au All-Star Game à 18 reprises, et remporté le titre de MVP de la rencontre quatre fois (2002, 2007, 2009, 2011). À partir de 1998, année de sa première sélection, la star des Lakers de Los Angeles a été sélectionné chaque saison pour participer au match des étoiles jusqu’à sa retraite en 2016. Il a également remporté le concours de dunk en 1997 à l’âge de 18 ans, lors de son année rookie. Il est même devenu le plus jeune joueur de l’histoire à s’imposer dans cette compétition.

Kareem-Abdul Jabbar – 19 sélections

Un symbole de longévité et d’excellence. La carrière de Kareem Abdul Jabbar a été parsemée de nombreux records, titres, et autres distinctions. Mais bizarrement, le pivot de 2,18m n’a jamais été nommé MVP d’un All-Star Game, alors que son armoire à trophées est une des plus fournies de l'histoire de la ligue.

Il a dû se contenter, excusez du peu, de six titres NBA, avec deux titres de MVP des finales, six trophées de MVP de la saison régulière, ou encore de trois titres universitaires avec UCLA. Au passage, on peut noter que le géant désormais âgé de 75 ans reste un des ambassadeurs les plus respectables et respectés de la NBA à travers le monde.

LeBron James – 19 sélections

LeBron James devra attendra la saison prochaine avant de faire tomber un nouveau record détenu par Kareem Abdul-Jabbar. Le joueur de 38 ans a été nommé MVP du All-Star Game à trois reprises (2006, 2008, 2018), et l’an prochain, il devrait certainement devenir le premier joueur à atteindre la barre des 20 sélections pour le match des étoiles. Un match où, chaque année depuis 2017, il est le joueur que reçoit le plus de votes de la part des fans (système qui date de 1975). Un classement dont il a terminé en tête à 10 reprises dans sa carrière, ce qui lui permet, en 2023, de dépasser le record des 9 pole position obtenues par Michael Jordan.