NBA : Kevin Durant transféré aux Suns de Phoenix

Quelques jours seulement après le transfert de Kyrie Irving aux Mavericks de Dallas, c’est au tour de Kevin Durant de quitter les Nets de Brooklyn pour rejoindre Chris Paul et Devin Booker aux Suns de Phoenix. Le club est désormais considéré comme un des favoris pour le titre.

Ça n’a finalement pas traîné. Alors que la plupart des observateurs pensaient que Kevin Durant resterait à Brooklyn au moins jusqu’à la fin de la saison après le départ de Kyrie Irving à Dallas deux jours plus tôt, l’ancien MVP de la ligue vient d’obtenir son transfert aux Suns de Phoenix où il rejoint Chris Paul, Devin Booker et DeAndre Ayton. Finalistes malheureux en 2021 face aux Bucks de Milwaukee, les Suns deviennent instantanément un des favoris pour remporter le titre NBA en juin prochain.

L’été dernier, Kevin Durant, qui était visiblement mécontent de la direction prise par les Nets de Brooklyn après leur élimination en quatre matchs secs face aux Celtics au premier tour des playoffs, avait déjà exigé son transfert, en indiquant Phoenix comme une de ses destinations préférées. Le problème qui s’était posé alors concernait les contreparties exigées par les Nets qui menaçaient de vider l’effectif des Suns de ses principaux talents (Devin Booker était vu comme une monnaie d’échange indispensable, selon les rumeurs).

Dans l’opération réalisée cette nuit, les Suns ont pu garder Chris Paul, Devon Booker et DeAndre Ayton, envoyant en échange Mikal Bridges, Jae Crowder (qui exigeait son départ depuis le début de la saison), Cameron Johnson, et quatre premiers choix de Draft. Phoenix récupère également T.J. Warren, en plus de Kevin Durant. Et clairement, cette équipe fait désormais figure de favori au sein de la conférence Ouest où l’équipe pointe actuellement en 5e position.

Deux ans après avoir fait venir James Harden de Houston pour bâtir un «Big Three» autour de Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets entament aujourd’hui une nouvelle phase de reconstruction. Une désillusion colossale pour cette équipe que tout le monde annonçait comme celle qui allait dominer la NBA pour les années à venir.

Avec l’arrivée de Kyrie Irving à Dallas, le transfert des Lakers pour faire revenir D’Angelo Russell (mais aussi Jarred Vanderbilt et Malik Beasley) à Los Angeles avec LeBron James et Anthony Davis, et maintenant la venue de Kevin Durant à Phoenix, la conférence Ouest vient de voir son niveau général monter de plusieurs crans. Et bon courage à l’équipe qui parviendra à s’extirper de ce qui s’annonce comme un bain de sang une fois que les playoffs seront lancés en avril prochain.