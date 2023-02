Tennis : une joueuse française bannie quatre ans pour avoir truqué six matchs

La joueuse de tennis française Shérazad Reix (33 ans) a été bannie quatre ans pour avoir truqué six matchs. Elle a également écopé d’une amende de près de 30.000 euros.

Fin de carrière forcée pour Shérazad Reix ? Agée de 33 ans, la joueuse française a été reconnue coupable d’avoir truqué six rencontres et a été bannie de tennis pendant quatre ans, a indiqué The International Tennis Integrity Agency (ITIA) qui est notamment chargé de protéger l’intégrité du tennis professionnel dans le monde. Elle ne pourra donc ni jouer, ni entraîner, ni assister au moindre événement jusqu’au 29 janvier 2027.

Shérazad Reix, qui n’a pas contesté les faits et devra s’acquitter d’une amende de 30.000 dollars (28 000 euros), sera alors âgée de 37 ans. Il y a ainsi peu de chances de la revoir raquette à la main sur le circuit.

Au cours de sa carrière, la Française s’est surtout distinguée sur le circuit ITF avec sept titres remportés en simple, dont le dernier en mars 2017 à Mornington (Australie), et neuf titres en double. Elle avait atteint son meilleur classement en simple en juillet 2016 avec une 204e place au classement WTA, contre une 219e place en double en avril 2017. Bénéficiaire d’une wild-card, elle avait également participé à Roland-Garros en double en 2015 (élimination au 1er tour).