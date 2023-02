PSG : Lionel Messi forfait pour Monaco, mais attendu contre le Bayern

Lionel Messi est forfait pour le match de Ligue 1, ce samedi 11 février à Monaco, en raison d'une blessure aux ischios, a annoncé vendredi le PSG.

Un nouveau coup dur pour Christophe Galtier déjà privé de Kylian Mbappé. En raison d'une blessure aux ischios, Lionel Messi est forfait pour le match de Ligue 1, ce samedi 11 février, à Monaco. «Touché aux ischio-jambiers face à Marseille, Leo Messi restera en soins pendant 48h. Son retour à l'entraînement est prévu lundi», veille du match de C1, a précisé le PSG dans un communiqué.

Blessé à la toute fin du match perdu à Marseille (2-1), mercredi en 8e de finale de Coupe de France, l'Argentin devrait toutefois être rétabli pour la venue du Bayern, selon Galtier. «Messi incertain contre le Bayern Munich ? Il ne sera pas là contre Monaco, mais reviendra à l'entraînement ce lundi. On peut donc retirer le terme 'incertain'», a-t-il affirmé ce vendredi en conférence de presse.

Cette nouvelle blessure tombe dans une période difficile pour le PSG, qui a perdu trois matches depuis la reprise post-Coupe du monde, deux en Ligue 1 à Lens (3-1) et Rennes (1-0), et le 8e de finale de Coupe de France au Vélodrome. Concernant Mbappé, Galtier a confirmé qu'il ne devrait pas être disponible pour la rencontre aller contre le Bayern. «Kylian se soigne, on a parlé d'une indisponibilité de trois semaines», a dit le technicien.

Marco Verratti absent

Interrogé sur une éventuelle prise de risque d'aligner le triple buteur de la finale de Coupe du monde mardi, il a répondu que «la santé du joueur passe avant tout, je serai très vigilant d'autant plus que la saison est encore longue». Le milieu italien Marco Verratti est, quant à lui, absent du groupe pour le match à Monaco, victime «d'une petite gêne à la hanche gauche», a précisé le PSG dans un communiqué.

En revanche Galtier récupère le défenseur international Presnel Kimpembe. Touché au tendon d'Achille, «Presko» n'a plus joué depuis une courte apparition le 13 novembre juste avant la Coupe du monde pour les dernières minutes du match contre Auxerre (5-0). Il avait dû renoncer à partir au Qatar avec l'équipe de France. Avant son grand rendez-vous de Ligue des champions, son principal objectif, Paris est toujours privé du défenseur Nordi Mukiele (ischios) et du milieu de terrain portugais Renato Sanches (ischios).

La saison passée, le PSG a été éliminé au stade des huitièmes de finale par le Real Madrid, futur vainqueur de l'épreuve.