Ligue 1 : le PSG sombre à Monaco, Nice ne s’arrête plus… ce qu’il faut retenir de la 23e journée

La 23e journée de Ligue 1 se déroule ces vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 février. Entre la victoire de Nice et la défaite du PSG, voici ce qu’il faut retenir en attendant les autres matchs.

Nice-Ajaccio : 3-0

Les Aiglons ne s’arrêtent plus. Nice et son entraîneur Didier Digard, toujours invaincu depuis sa prise de fonction, ont logiquement battu Ajaccio (3-0) vendredi soir. En six matchs de L1, Digard compte désormais 16 points sur 18 possibles. Dante avait ouvert le score dès la 3e minute avant le récital de Billal Brahimi auteur d’un superbe doublé (69e, 90e).

Monaco-PSG : 3-1

Paris en plein doutes. Avant la réception du Bayern Munich, mardi soir en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le PSG s’est incliné à Monaco samedi (3-1), quelques jours après son élimination en Coupe de France contre l’OM. Privés de Kylian Mbappé et Lionel Messi (blessés) et touché par un virus intestinal, le club de la capitale a complètement sombré en Principauté. Golovine ((4e) a rapidement trouvé l’ouverture avant que Ben Yedder n’inscrive un doublé (18e, 45e+2). Zaïre Emery avait réduit la marque entre temps (39e).

Samedi 11 février

Clermont-OM : 21h

Dimanche 12 février

Toulouse-Rennes : 13h

Angers-Auxerre : 15h

Montpellier-Brest : 15h

Reims-Troyes : 15h

Nantes-Lorient : 17h05

Lyon-Lens : 20h45