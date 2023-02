UFC 284 : Makhachev-Volkanovski, voici la liste des combattants qui ont déjà gagné 2 ceintures

Le choc entre Alexander Volkanovski et Islam Makhachev à l’UFC 284, offrira un nouveau double champion dans l’histoire de l’organisation américaine de MMA. Retour sur ceux qui y sont parvenus auparavant.

Qui sera le double champion de l’UFC ? A Perth (Australie), Alexander Volkanovski et Islam Makhachev s’affrontent dans un combat qui s’annonce historique et qui offrira au vainqueur une double ceinture de champion. Ce qui est déjà arrivé par le passé.

Randy Couture

Randy Couture, l’une des plus grandes légendes de l’UFC et du MMA, a réussi la performance de devenirchampion dans deux les catégories des lourds-légers et des lourds mais pas simultanément. En 1997, il avait remporté la ceinture des lourds à l’UFC Japon puis celle des lourds lors de l’UFC 44 en 2003.

B.J Penn

Même chose pour BJ Penn qui a d’abord remporté le titre des poids welters de l’UFC lors de l’UFC 47 en janvier 2004. L’Américain a ensuite décroché celui des poids légers en battant Joe Stevenson à l’UFC 80 le 19 janvier 2008.

Conor McGregor

A jamais le premier. Conor McGregor a commencé son règne dans la division poids plume de l'UFC après avoir battu José Aldo en seulement 13 secondes à l'UFC 194 le 12 décembre 2015. «The Notorious» s’est ensuite emparé du titre des poids légers en battant Eddie Alvarez à l’UFC 205. Il devient donc le premier à réussir la performance d'être double champion dans deux catégories en même temps.

Georges Saint-Pierre

Largement considéré comme l'un des plus grands de tous les temps, Georges Saint-Pierre, membre du Hall of Fame de l'UFC, est devenu le premier champion des poids welters de l’organisation le 11 novembre 2006 après avoir battu Matt Hughes à l'UFC 65. Après une interruption de quatre années, St-Pierre a battu Michael Bisping le 4 novembre 2017 à l'UFC 217 pour devenir le champion des poids moyens de l'UFC.

Daniel Cormier

Le 23 mai 2015, Daniel Cormier a soumis Anthony Johnson pour remporter le championnat vacant des poids lourds légers de l'UFC. L’Américain a ensuite quitté son titre des poids lourds légers pour aller battre Stipe Miocic dans la division des poids lourds à l'UFC 226 pour devenir le deuxième combattant à devenir simultanément le champion de deux divisions.

Amanda Nunes

Le 9 juillet 2016, Amanda Nunes a battu Miesha Tate à l'UFC 200 pour devenir la championne féminine des poids coq de l'UFC, un titre qu'elle a défendu cinq fois depuis contre Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Raquel Pennington, Holly Holm et Germaine de Randamie. Le 29 décembre 2018, Nunes a battu Cris Cyborg par KO au premier tour à l'UFC 232 pour devenir également la championne poids plume féminine de l'UFC, devenant ainsi la troisième «championne championne» et la première femme à le faire.

Henri Cejudo

Le 4 août 2018, Henry Cejudo a battu Demetrious Johnson à l'UFC 227 pour devenir le champion des poids mouches de l'UFC. Six mois après avoir défendu sa ceinture de poids mouche, Cejudo a combattu Marlon Moraes pour le championnat vacant des poids coq de l'UFC à l'UFC 238. Il a remporté un TKO au troisième tour contre le favori Moraes le 8 juin 2019 pour devenir le quatrième double champion et la première personne à être médaillée d'or olympique et championne simultanée de l'UFC en deux divisions.

