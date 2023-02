Biathlon : Julia Simon sacrée championne du monde de poursuite après une fantastique remontée

Au terme d’une folle remontée, la Française Julia Simon a été sacrée championne du monde de poursuite, ce dimanche, à Oberhof (Allemagne). La Française a devancé l’Allemande Denise Herrmann-Wick et la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland.

Une remontée dont elle a le secret. Julian Simon partait de loin après sa 10e place, vendredi, sur le sprint des Championnats du monde de biathlon à Oberhof (Allemagne). Mais la Française, qui s’est élancée avec plus d’une minute de retard sur l'Allemande Denise Herrmann-Wick titrée sur le sprint, a réalisé une fantastique remontée, ce dimanche, pour devenir championne du monde de poursuite et s’offrir la première médaille mondiale de sa carrière.

Malgré le brouillard, elle s’est montrée quasiment infaillible derrière sa carabine (19/20). Auteure d’un sans-faute lors de ses trois premiers passages sur le pas de tir, elle est parvenue à prendre la tête de la course au coude-à-coude avec Denise Herrmann-Wick. Si, à domicile, l’Allemande a pris quelques mètres d’avance sur la piste, tout s’est joué sur le dernier tir debout. Et Julia Simon a été la plus forte.

«Je ne voulais que la victoire»

Même si elle a commis une faute, son adversaire a manqué la cible à deux reprises (16/20), lui offrant ainsi la médaille d’or sur un plateau. Seule en tête et loin devant ses concurrentes, Julia Simon a pris le temps de savourer cette victoire et ce titre en saluant notamment ses entraîneurs sur le bord de la piste avant de franchir la ligne d’arrivée avec un grand sourire.

«Je ne voulais que la victoire, donc je me suis focalisée sur le duel avec Denise Herrmann. Sur la dernière boucle, mes jambes tremblaient. C’était dur de faire le sprint avec la pression des médias, du dossard jaune, tout ça est nouveau pour moi. J’ai réussi une super course aujourd’hui, je suis heureuse», s’est félicitée Julia Simon, qui a devancé l'Allemande Denise Herrmann-Wick et la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, alors que sa compatriote Lou Jeanmonnot, partie 26e, a elle aussi réussi une belle remontée pour terminer à la 6e place (19/20).

Cette première médaille individuelle, qui plus est en or, récompense l’excellente saison de la Savoyarde qui actuellement leader de la Coupe du monde avec notamment deux victoires… en poursuite (Kontiolahti, Hochfilzen). Et Julian Simon tentera d’en décrocher d’autres sur l’Individuel (mercredi) et la mass start (dimanche), elle qui a remporté la dernière à Ruhpolding mi-janvier.