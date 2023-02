Ligue 1 : le PSG sombre à Monaco, l'OM confirme à Clermont… ce qu’il faut retenir de la 23e journée

La 23e journée de Ligue 1 se déroule de vendredi 10 au dimanche 12 février. Et entre la nouvelle défaite du PSG à Monaco et le succès de l'OM à Clermont, voici ce qu’il faut retenir en attendant les autres matchs.

Nice-Ajaccio : 3-0

Les Aiglons ne s’arrêtent plus. Nice et son entraîneur Didier Digard, toujours invaincu depuis sa prise de fonction, ont logiquement battu Ajaccio (3-0) vendredi soir. En six matchs de L1, avec Didier Digard à leur tête, les Aiglons ont pris 16 points sur 18 possibles. Le Brésilien Dante avait ouvert le score dès la 3e minute avant le récital de Billal Brahimi, auteur d’un superbe doublé dans les 20 dernières minutes (69e, 90e). Avec ce succès, Nice a conforté sa place dans le top 10, alors que le club corse reste dans la zone rouge.

Monaco-PSG : 3-1

Paris en plein doutes. Avant la réception du Bayern Munich, mardi soir, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le PSG s’est séchement incliné à Monaco samedi (3-1), quelques jours après son élimination en Coupe de France contre l’OM (2-1). Privé de Kylian Mbappé et Lionel Messi (blessés) et touché par un virus intestinal, le club de la capitale a complètement sombré en Principauté. Aleksandr Golovine (4e) a rapidement trouvé l’ouverture avant que Wissam Ben Yedder n’inscrive un doublé (18e, 45e+2). Warren Zaïre Emery avait réduit la marque entre temps (39e). Avec ce 3e succès consécutif, le club de la principauté peut croire à une place sur le podium en fin de saison, alors que le PSG est plus que jamais sous pression.

Clermont-OM : 0-2

Sur la lancée de sa victoire en Coupe de France, mercredi, contre le PSG (2-1), Marseille s'est imposé sur la pelouse de Clermont (2-0) et ne compte plus que cinq points de retard sur leader parisien, battu à Monaco (3-1). Alors que le coup d'envoi de la rencontre a été retardé de plus de 45 minutes, en raison d'incidents aux abords du stade et de l'usage de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre, Alexis Sanchez a réussi un doublé, sur penalty (44e) puis de la tête (81e). L'OM, battu par Nice à domicile lors de la précédente journée, est sur une série de cinq victoires d'affilée à l'extérieur avant de se déplacer lors de la prochaine journée à Toulouse.

Toulouse-Rennes : 3-1

Toulouse a confirmé sa bonne forme du moment. Malgré sa défaite, la semaine passée, contre le PSG (2-1), le TFC s’est offert un nouveau succès lors de la venue de Rennes au Stadium. Et les hommes de Philippe Montanier ont fait la différence en seulement dix minutes en première période. Oppotuniste, le Brésilien Rafael Ratao a poussé au fond des filets un ballon repoussé sur son poteau par Steve Mandanda (27e) avant que Zakaria Aboukhlal ne double la mise dans la foulée sur un nouveau ballon repoussé par Mandanda (28e). Moins de dix minutes plus tard, Thijs Dallinga a aggravé le score d’une frappe croisée (37e). Si les Rennais ont touché la barre transversale (44e) et réduit l’écart avec un but contre son camp d’Anthony Rouault (55e), Toulouse a signé sa 8e victoire en 10 matchs toutes compétitions confondues en 2023 pour conforter sa place en milieu de tableau. Rennes a, pour sa part, enregistré sa 4e défaite lors de ses six derniers matchs de championnat et voit le podium s’éloigner.

Angers-Auxerre : 15h

Montpellier-Brest : 15h

Reims-Troyes : 15h

Nantes-Lorient : 17h05

Lyon-Lens : 20h45