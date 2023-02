Ligue 1 : le PSG sombre à Monaco, l'OM confirme à Clermont, Lens tombe à Lyon… ce qu’il faut retenir de la 23e journée

La 23e journée de Ligue 1, qui s'est déroulée ce week-end, a notamment été marquée par la nouvelle défaite du PSG à Monaco, le succès de l'OM à Clermont et le revers de Lens à Lyon. Voici tout ce qu’il faut retenir.

Nice-Ajaccio : 3-0

Les Aiglons ne s’arrêtent plus. Nice et son entraîneur Didier Digard, toujours invaincu depuis sa prise de fonction, ont logiquement battu Ajaccio (3-0) vendredi soir. En six matchs de L1, avec Didier Digard à leur tête, les Aiglons ont pris 16 points sur 18 possibles. Le Brésilien Dante avait ouvert le score dès la 3e minute avant le récital de Billal Brahimi, auteur d’un superbe doublé dans les 20 dernières minutes (69e, 90e). Avec ce succès, Nice a conforté sa place dans le top 10, alors que le club corse reste dans la zone rouge.

Monaco-PSG : 3-1

Paris en plein doutes. Avant la réception du Bayern Munich, mardi soir, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le PSG s’est séchement incliné à Monaco samedi (3-1), quelques jours après son élimination en Coupe de France contre l’OM (2-1). Privé de Kylian Mbappé et Lionel Messi (blessés) et touché par un virus intestinal, le club de la capitale a complètement sombré en Principauté. Aleksandr Golovine (4e) a rapidement trouvé l’ouverture avant que Wissam Ben Yedder n’inscrive un doublé (18e, 45e+2). Warren Zaïre Emery avait réduit la marque entre temps (39e). Avec ce 3e succès consécutif, le club de la principauté peut croire à une place sur le podium en fin de saison, alors que le PSG est plus que jamais sous pression.

Clermont-OM : 0-2

Sur la lancée de sa victoire en Coupe de France, mercredi, contre le PSG (2-1), Marseille s'est imposé sur la pelouse de Clermont (2-0) et ne compte plus que cinq points de retard sur leader parisien, battu à Monaco (3-1). Alors que le coup d'envoi de la rencontre a été retardé de plus de 45 minutes, en raison d'incidents aux abords du stade et de l'usage de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre, Alexis Sanchez a réussi un doublé, sur penalty (44e) puis de la tête (81e). L'OM, battu par Nice à domicile lors de la précédente journée, est sur une série de cinq victoires d'affilée à l'extérieur avant de se déplacer lors de la prochaine journée à Toulouse.

Toulouse-Rennes : 3-1

Toulouse a confirmé sa bonne forme du moment. Malgré sa défaite, la semaine passée, contre le PSG (2-1), le TFC s’est offert un nouveau succès lors de la venue de Rennes au Stadium. Et les hommes de Philippe Montanier ont fait la différence en seulement dix minutes en première période. Oppotuniste, le Brésilien Rafael Ratao a poussé au fond des filets un ballon repoussé sur son poteau par Steve Mandanda (27e) avant que Zakaria Aboukhlal ne double la mise dans la foulée sur un nouveau ballon repoussé par Mandanda (28e). Moins de dix minutes plus tard, Thijs Dallinga a aggravé le score d’une frappe croisée (37e). Si les Rennais ont touché la barre transversale (44e) et réduit l’écart avec un but contre son camp d’Anthony Rouault (55e), Toulouse a signé sa 8e victoire en 10 matchs toutes compétitions confondues en 2023 pour conforter sa place en milieu de tableau. Rennes a, pour sa part, enregistré sa 4e défaite lors de ses six derniers matchs de championnat et voit le podium s’éloigner.

Angers-Auxerre : 1_1

Un nul qui n’arrange personne. Angers et Auxerre se sont quittés sur un score de parité (1-1). Les Angevins avaient pourtant ouvert le score très rapidement avec un but contre son camp de Rayan Raveloson (2e). Mais comme très souvent cette saison, ils ne sont pas parvenus à conserver leur avantage et les Auxerrois ont égalisé en milieu de première période sur une frappe de Matthis Abline (22e). L’attaquant de l’AJA a même eu la balle de la victoire dans les arrêts de jeu, mais son penalty a fracassé la barre transversale de Paul Bernardoni. Avec ce résultat, les deux clubs restent aux deux dernières places du classement.

Montpellier-Brest : 3-0

Retour réussi pour Michel der Zakarian. Revenu sur le banc de Montpellier, où il a succédé à Romain Pitau, il a vu son équipe prendre le meilleur sur Brest (3-0), qu’il avait quitté il y a tout juste quatre mois. Les Montpelliérains ont pris l’avantage moins de cinq minutes après le coup d’envoi grâce à un but contre son camp de Christophe Hérelle (4e). Téji Savanier a doublé la mise penalty (17e) et Elye Wahi a scellé le succès montpelliérain en seconde période (54e). Avec cette deuxième victoire en 2023, le MHSC est passé devant son adversaire du jour au classement, en grimpant au 14e rang. Ce revers est, en revanche, un coup d’arrêt pour le club breton, qui n’avait perdu aucun de ses cinq derniers matchs de Ligue 1.

Reims-Troyes : 4-0

Reims poursuit sa bonne série en championnat. Invaincu en Ligue 1 depuis mi-septembre, le club champenois s’est largement imposé dans le derby face à Troyes (4-0). Les hommes de Will Still ont trouvé le chemin des filets dès la 10e minute grâce à Marshall Munetsi (10e). Juste avant la pause, Myziane Maolida a donné deux buts d’avance à son équipe (44e). L’incontournable Folarin Balogun (50e), meilleur buteur du championnat (15 buts), et Jens Cajuste (82e) ont aggravé le score dans le deuxième acte. Avec ce 15e match sans défaite en L1, le Stade de Reims s’installe dans la 1ère partie de tableau, alors que l’Estac, sur une série de cinq rencontre sans victoire, continue de flirter avec la zone de relégation.

Lille-Strasbourg : 2-0

La bonne affaire lilloise. Porté par Jonathan David, auteur d’un doublé en première période (23e, 29e), le Losc est venu à bout de Strasbourg (2-0). Avec cette 12e victoire de la saison, Lille a profité du revers de Rennes à Toulouse pour s’installer à la 5e place du classement avant de se déplacer, le week-end prochain, sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG. De son côté, une semaine après sa victoire contre Montpellier, Strasbourg a rechuté et pointe à la 17e place avant une rencontre cruciale face à Angers.

Nantes-Lorient : 1-0

Les Canaris ont bien préparé leur déplacement sur le terrain de la Juventus Turin en barrage aller de la Ligue Europa. Dernier club français encore engagé sur trois tableaux, Nantes a dominé Lorient à la Beaujoire (1-0). Et comme souvent cette saison, Ludovic Blas a délivré son équipe d’une frappe d’un pied gauche dans le petit filet peu après l’heure de jeu (66e). Grâce à ces trois points, la formation dirigée par Antoine Kombouaré s’est offert une bonne bouffée d’oxygène en comptant désormais dix longueurs d’avance sur la zone de relégation. Avec cette 2e défaite en trois matchs, Lorient continue de glisser dans le ventre mou du classement et se classe désormais à la 8e place.

Lyon-Lens : 2-1

Lens n’est plus sur le podium de Ligue 1. En déplacement au Groupama Stadium, le club nordiste a été battu par Lyon (2-1) et enchaîné un 4e match consécutif sans victoire en championnat. Dominateurs dans le jeu, les Sang et Or ont été surpris par Alexandre Lacazette, qui a ouvert le score d’un tir croisé du pied droit (23e). S’ils sont revenus dans la partie à cinq minutes de la pause grâce à Deiver Machado (39e), ils ont à nouveau craqué sur une frappe puissante de Rayan Ckerki (64e) avant de pousser en fin de match. En vain. Conséquence de cette nouvelle contre-performance, le RCL voit Monaco (3e) lui passer devant avec un point d’avance et compte trois points de retard sur Marseille (2e). De son côté, Lyon (9e) a signé sa première victoire à domicile depuis la fin du mois d’octobre et tentera de confirmer son regain de forme, dans une semaine, sur la pelouse d’Auxerre pour continuer de croire à l’Europe.