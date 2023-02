PSG : la composition probable de l'équipe contre le Bayern Munich, avec Lionel Messi et Presnel Kimpembe ?

En plein doute, le PSG affronte le Bayern Munich, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et, pour ce rendez-vous, le club de la capitale devrait pouvoir compter sur le retour de Lionel Messi, alors que Presnel Kimpembe pourrait retrouver une place de titulaire en défense.

Le PSG traverse sa pire période depuis plusieurs saisons. Et c’est en plein doute que le champion de France se prépare à affronter le Bayern Munich, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions après la nouvelle défaite concédée, samedi, à Monaco (3-1). Avec ce 4e revers depuis l'année 2023, les doutes sont nombreux et le chantier est immense pour Christophe Galtier, qui a peu de temps pour remettre les têtes à l’endroit et mettre sur pied une équipe capable de rivaliser avec le club bavarois. D’autant qu’il sera encore privé de Kylian Mbappé, qui sera remet toujours de sa lésion.

Mais l’entraîneur parisien devrait pouvoir compter sur Lionel Messi. Touché aux ischio-jambiers et forfait en Principauté, le champion du monde argentin devrait être en mesure de tenir sa place sur le front de l’attaque, au côté d’Hugo Ekitike pressenti pour commencer la rencontre. Neymar est lui attendu en soutien dans un rôle de meneur de jeu.

Également absent face aux Monégasques, Marco Verratti va lui aussi retrouver sa place dans l’entre jeu avec Danilo Pereira à ses côtés. Et Christophe Galtier pourrait réserver une surprise avec la titularisation en défense de Presnel Kimpembe. L’international tricolore, absent depuis trois mois, a renoué avec la compétition à Monaco et pourrait prendre place dans une défense à trois en compagnie de Marquinhos et Sergio Ramos, alors que Nuno Mendes et Achraf Hakimi évolueraient dans un rôle de piston.

Christophe Galtier a encore quelques heures pour mûrir sa réflexion et constituer son équipe pour ce match qui s'annonce primordial pour la suite de la saison du PSG. Mais aussi son avenir sur le banc parisien ?

La composition probable

Donnarumma

Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe

Hakimi, Verratti, Danilo Pereira, Nuno Mendes

Neymar

Messi, Ekitike