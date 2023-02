Ligue des champions : composition, arbitre, programme TV… Tout savoir sur PSG-Bayern Munich

Actuellement dans une période difficile, le PSG accueille le Bayern Munich, ce mardi 14 février, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce choc.

La composition probable du PSG

Donnarumma - Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Danilo, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Neymar

La composition probable du Bayern Munich

Sommer - Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala - Choupo-Moting

L’arbitre

Michael Oliver dirigera ce 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes. Par le passé, l’arbitre anglais (37 ans) a déjà croisé la route des deux équipes. Et c’était il y a seulement quelques mois pour le club parisien. Il était en effet au sifflet pour le match de poules entre le PSG et Benfica dans la capitale française (1-1). Il avait sifflé un penalty pour chaque club et avait distribué sept cartons jaunes. Michael Olivier, qui officie en Premier League, a également dirigé à quatre reprises le club allemand en Ligue des champions pour trois victoires et un match nul.

La forme du PSG

Depuis le début de l’année 2023, le PSG traverse une période très compliquée. Si le club de la capitale occupe toujours la tête de la Ligue 1, avec cinq points d'avance sur l'OM, il a concédé quatre défaites depuis début janvier et reste d’ailleurs sur deux revers consécutifs à Marseille en 8e de finale de la Coupe de France (2-1) et à Monaco en Ligue 1 (3-1). Au-delà des résultats, le niveau de jeu et l’état d’esprit affichés par les coéquipiers de Marquinhos sont tout aussi préoccupants. Mais confrontés à de nombreuses blessures depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier va pouvoir compter sur les retours de Marco Verratti et Lionel Messi, absents en Principauté, mais aussi de Kylian Mbappé. Victime d’une lésion musculaire, l’attaquant parisien a repris l’entraînement et a été retenu dans le groupe pour affronter le club allemand.

La forme du Bayern Munich

Tout va bien au Bayern Munich. Ou presque. Invaincu toutes compétitions confondues depuis mi-septembre, le club allemand reste sur trois victoires consécutives, dont la dernière, ce week-end, contre Bochum (3-0), et occupe la tête de la Bundesliga avec un point d’avance sur l’Union Berlin. Lors de la phase de poules, il avait également terminé en tête de son groupe, composé de l’Inter Milan, du FC Barcelone et du Viktoria Plzen, avec six succès en autant de rencontres. Mais la formation bavaroise ne respire pas la sérénité et est confrontée à des tensions en interne après notamment les récentes critiques de son gardien Manuel Neuer, indisponible jusqu’à la fin de la saison, dans les médias.

L’historique

Le PSG et le Bayern Munich se sont affrontés à plusieurs reprises ces dernières années. En 2017, les deux clubs étaient dans le même groupe et le PSG s’était largement imposé à l’aller à domicile (3-0) avant de s’incliner au retour en Allemagne (3-1). Les deux équipes s’étaient retrouvées en août 2020, à Lisbonne, en finale de la Ligue des champions, remportée par la formation bavaroise (1-0). Les Parisiens avaient pris leur revanche en avril 2021, en éliminant le Bayern Munich en quart de finale grâce à leur victoire à l’aller outre-Rhin (2-3) et malgré un revers au retour (0-1).

La diffusion TV

Ce 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich sera diffusé en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et Canal+ Foot.