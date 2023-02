PSG : Bayern Munich, Kylian Mbappé, supporters… ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Neymar et Christophe Galtier

A la veille du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Neymar et Christophe Galtier se sont exprimés devant les médias. Voici ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse.

Son état de forme et les critiques

Neymar : «Je me sens très bien, que ce soit physiquement et mentalement. Parfois, tout ne se passe pas comme on le voudrait. Certains matchs, tout ne se passe pas comme prévu. Vous voulez faire la différence mais vous n’y arrivez pas toujours. Je comprends les critiques et je les respecte. Chacun a son opinion. Mais je donne toujours le maximum pour l’équipe et je le ferai jusqu’à la fin de la saison.»

Le Bayern Munich

Christophe Galtier : «C’est du 50-50. Si on analyse les résultats et les statistiques, on peut penser que le Bayern Munich est favori. Mais c’est un match de Ligue des champions. J’ai un effectif beaucoup plus complet que lors des matchs précédents. (...) L’équipe qui sera aligné face au Bayern Munich ne ressemblera en rien à l’équipe qui s’est déplacée, ce week-end, à Monaco (défaite 3-1). La quasi totalité des joueurs ont l’habitude de ces grands rendez-vous. Et dans ce genre de rendez-vous, ils savent augmenter leur niveau de jeu, leur exigence et leur degré d’implication.»

Neymar : «J’ai confiance en moi. J’ai toujours été au top depuis que je suis en Europe. Je connais mes capacités et mes qualités. Nous nous sommes tous préparés pour ce choc. J’aime jouer ce genre de matchs contre de grandes équipes. C’est à ce moment que les grands joueurs doivent répondre présents. Nous avons une super équipe pour faire un grand match.»

Les difficultés

Christophe Galtier : «C’est une situation difficile. Cela fait partie d’une saison. Je suis évidemment dans la réflexion mais aussi dans l’action. Je reste très connecté avec mes joueurs et mon groupe. J’essaie de trouver la meilleure organisation et les meilleures associations. Je mets de côté tout ce qui peut se dire sur moi. Le plus important est ce qu’il se passe dans le vestiaire et les échanges que je peux avoir avec mes joueurs.»

Neymar : «Je n’ai pas forcément d’explications. Tous les clubs ont des moments avec des difficultés. Mais nous devons rester unis, concentrés. Nous avons conscience que nous avons des failles, mais nous allons nous améliorer et montrer la meilleure version du PSG.»

Kylian Mbappé

Christophe Galtier : «Kylian s’est entrainé, dimanche, de manière individuelle et il a fait l’intégralité de la séance collective ce lundi. Ses retours sont très positifs, mais je ne suis pas encore sûr qu’il soit sur la feuille de match. Une décision sera prise demain matin (mardi) en fonction de son ressenti. Il y aura également une discussion avec le staff médical. Kylian a fait un travail énorme pour revenir pour ce match. En tout cas, s’il est sur la feuille de match, c’est pour jouer et non pas pour faire peur au Bayern Munich.»

Neymar : «Kylian est un joueur extrêmement important pour nous. C’est un crack. Quand nous sommes tous les trois (avec Lionel Messi), nous nous sentons très forts. Il m’a dit qu’il se sentait bien. Ce sont des signes positifs.»

Les tensions

Neymar : «On a eu une petite discussion (avec Luis Campos). Nous n’étions pas d’accord. Mais cela nous arrive tous les jours, cela fait partie du football. Mais je les aime tous, c’est comme avec ma copine. Il y a du respect, mais cela arrive d’avoir des discussions. Nous ne sommes pas habitués à perdre et quand il y a des défaites, ça nous perturbe. Cela est nécessaire pour nous améliorer.»

Christophe Galtier : «Il faut du calme et de la sérénité. Mais quand il y a de la frustration, il faut que cela sorte. Évidemment qu’il y a de la déception et de la frustration. Mais le plus important est qu’ils puissent évacuer cette frustration. Nous avons échangé, je les ai écoutés et j'espère qu'ils m'ont écouté aussi.»

Les supporters

Christophe Galtier : «On comprend tous la déception et la frustration de nos supporters. Mais je suis sûr qu’ils vont répondre présent. Ils vont nous encourager jusqu’au bout. Sur un plan personnel, je leur ai fait un signe et certains joueurs sont aussi aller les voir (après la défaite à Monaco). Après c’est selon le ressenti de chacun. Il ne faut juger personne. Tout le monde doit aussi comprendre qu’il y avait de la frustration chez nos joueurs.»