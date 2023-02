PSG : Kylian Mbappé présent à l’entraînement à la veille d’affronter le Bayern Munich (vidéo)

A la veille d’affronter le Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé était présent, ce lundi, à l’entraînement collectif du PSG. Lionel Messi et Marco Verratti aussi.

La bonne nouvelle se confirme pour le PSG. Moins de deux semaines après sa lésion musculaire, contractée à Montpellier (1er février), Kylian Mbappé était présent, tout sourire, ce lundi, à l’entraînement collectif du club de la capitale. Sa présence confirme la tendance de ces dernières heures et les chances, de plus en plus grandes, de voir figurer l’attaquant français sur la feuille de match pour affronter le Bayern Munich, mardi soir, en 8e de finale de la Ligue des champions.

Le numéro 7 parisien, qui devait être éloigné des terrains au moins trois semaines, avait déjà recouru, dimanche, et effectué une partie de la séance collective avec ses coéquipiers qui n’avaient pas ou peu joué en Principauté. Il avait ensuite enchaîné quelques exercices individuels et conclu la séance avec quelques tirs au but. Et son corps semble avoir bien réagi à cette séance, au point de l’imaginer dans le groupe parisien.

Mais il y a peu de chances de le voir commencer ce choc face au club bavarois. Après la défaite à Monaco (3-1), Christophe Galtier avait confié vouloir prendre «zéro risque» avec son joueur pour éviter la moindre rechute. Il pourrait en revanche entrer en cours de match en fonction du scénario sur la pelouse du Parc des Princes.

La présence de Kylian Mbappé n’est pas la seule bonne nouvelle dans les rangs du PSG, en plein doute depuis le début de l’année 2023. Absents en Principauté, Lionel Messi et Marco Verratti ont également participé à cet entraînement collectif, auquel ont assisté le directeur sportif Luis Campos et le président Nasser al-Khelaïfi. Et l’Argentin et l’Italien devraient, eux, être alignés dès le coup d’envoi.