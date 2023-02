PSG : suivez en direct la conférence de presse de Neymar et Christophe Galtier avant le match contre le Bayern Munich (vidéo)

A la veille du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Neymar et Christophe Galtier vont s’exprimer devant les médias. Cette conférence de presse sera à suivre en direct à partir de 17h30 sur CNEWS.fr.

Ils sont attendus devant les médias. Neymar et Christophe Galtier seront présents, ce lundi, en conférence de presse pour évoquer le 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Et les sujets ne manqueront pas, entre les mauvais résultats actuels du PSG, qui reste sur deux défaites consécutives à Marseille en Coupe de France et à Monaco en Ligue 1, l’état d’esprit et le niveau de jeu affichés par les Parisiens depuis le début de l’année 2023.

Il sera aussi sûrement question du clash qui aurait éclaté dans le vestiaire parisien à l’issue du revers en Principauté, entre le Brésilien et le directeur Luis Campos, mais également du retour de Kylian Mbappé, en plus de ceux de Marco Verratti et Lionel Messi. Victime d’une lésion musculaire le 1er février dernier à Montpellier, l’attaquant français avait été annoncé absent au moins trois semaines. Mais il s’est rétabli plus vite que prévu.

Après avoir effectué, dimanche, une partie de la séance collective, avant d’enchaîner avec des exercices individuels et d’effectuer quelques tirs au but, il a participé à l’intégralité de l’entraînement, ce lundi, avec ses coéquipiers, et a été retenu dans le groupe confectionné par Christophe Galtier. Mais sera-t-il en mesure de commencer la rencontre sur la pelouse du Parc des Princes ? L’entraîneur parisien devrait apporter des éléments de réponse à partir de 17h30.