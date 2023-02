Biathlon : le programme et les résultats complets des Championnats du monde à Oberhof

Les Championnats du monde de biathlon se tiennent, depuis le mercredi 8 jusqu’au dimanche 19 février, à Oberhof (Allemagne), où un relais mixte, un sprint femmes et hommes, une poursuite femmes et hommes, un individuel hommes et femmes, un relais mixte simple, un relais hommes et femmes et une mass start hommes et femmes sont au menu. Voici le programme complet.

Mercredi 8 février

14h45 : relais mixte (victoire de la Norvège, Italie 2e, France 3e)

Vendredi 10 février

14h30 : sprint femmes (victoire de Denise Herrmann-Wick)

Samedi 11 février

14h30 : sprint hommes (victoire de Johannes Boe)

Dimanche 12 février

13h25 : poursuite femmes (victoire de Julia Simon)

15h30 : poursuite hommes (victoire de Johannes Boe)

Mardi 14 février

14h30 : individuel hommes (victoire de Johannes Boe)

Mercredi 15 février

14h30 : individuel femmes

Jeudi 16 février

15h10 : relais mixte simple

Samedi 18 février

11h45 : relais hommes

15h : relais femmes

Dimanche 19 février

12h30 : mass start hommes

15h15 : mass start femmes