Football : les malfaiteurs qui avaient cambriolé Karim Benzema venaient de Marseille

Les individus qui ont cambriolé Karim Benzema en janvier 2022 sont originaires de Marseille, comme l’a révélé l’enquête dévoilée par la presse espagnole.

On en sait plus sur les malfrats qui ont cambriolé le capitaine du Real Madrid le 23 janvier 2022, alors qu’il était en plein match contre Elche au stade Santiago Bernabeu de la capitale espagnole. Ils avaient dérobé plusieurs objets de valeur.

Un an après les faits, les enquêteurs ont avancé dans leurs recherches. S’ils avaient réussi à avoir de nombreuses informations grâce à différents témoignages (les malfaiteurs parlaient français et arabe), mais aussi à des indications de location de voiture (une voiture louée à Marseille cinq jours plus tôt par un homme assassiné en mai dernier) et un GPS (grâce à la géolocalisation de certains objets volés), il manquait de l’ADN pour avoir l’identité des malfrats.

Et c’est finalement grâce à quelques gouttes de sang laissées par l’un des voleurs, comme l’a révélé ABC, qui a eu accès au dossier, qu’ils y sont parvenus. «Un résidu rougeâtre» découvert au niveau d’une vitre.

Un «individu, originaire de Marseille, âgé de 22 ans, avec des antécédents de drogue et d’extorsion» a donc été identifié. Deux autres personnes, elles aussi Marseillaises ont été interpellées. «Ils sont dangereux, récidivistes et représentent un danger pour la société», a révélé la police à ABC.

Pour rappel, «KB9» s’était vu dérober des objets de valeur pour une somme estimée entre 100.000 et 200.000 euros.