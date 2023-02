PSG-Bayern Munich : tifo géant, chants, banderoles… À quelle ambiance faut-il s’attendre au Parc des Princes ?

Le PSG devrait pouvoir compter sur le soutien de ses supporters, ce mardi, face au Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes, qui sera évidemment plein pour ce choc.

L’union sacrée ? Le PSG et ses supporters se sont quittés fâchés après la défaite, samedi, à Monaco (3-1). Trois jours après l’élimination en 8e de finale de la Coupe de France à Marseille, les fans parisiens n’ont pas apprécié la nouvelle prestation plus que décevante de Marquinhos et ses coéquipiers, et ont fait part de leur mécontentement.

Et leur colère a été renforcée par le refus de plusieurs joueurs de venir les saluer à la fin du match, alors qu’ils avaient fait le déplacement en Principauté. Seuls Gianluigi Donnarumma et les jeunes de l’équipe, comme Warren Zaïre-Emery, sont venus les remercier. De son côté, Presnel Kimpembe, de retour de blessure après trois mois d’absence, s’est adressé à eux et leur a demandé leur soutien.

Le message du défenseur tricolore semble avoir été entendu. Le temps de ce 8e de finale aller de la Ligue des champions, ce mardi, face au Bayern Munich, les supporters parisiens devraient mettre leur rancœur de côté. «Ils ont besoin de nous», répète-t-on du côté des Ultras du virage Auteuil, qui vont encore donner de la voix et assurer l’ambiance dans les tribunes du Parc des Princes, qui sera bien évidemment plein pour ce choc contre le club allemand. «On sera derrière eux de la 1ère à la 90 minute», assurent-ils.

Désireux d’être à la hauteur de l’événement et pour transcender les joueurs, ils ont prévu plusieurs animations, dont un tifo géant qui a nécessité plusieurs mois de travail pour le mettre en place. Et s'ils pourraient tout de même en profiter pour faire passer quelques messages avec des banderoles destinées aux joueurs mais aussi aux dirigeants, ils vont tout donner pour encourager leur équipe. Ce jour de Saint-Valentin permettra-t-il de raviver la flamme et d’éloigner la crise ? Réponse aux alentours de 23h.