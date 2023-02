«Chacun doit bien manger, bien dormir» : qui Kylian Mbappé visait-il dans ses déclarations après la défaite contre le Bayern Munich ?

A l’issue de la défaite du PSG contre le Bayern Munich, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-1), Kylian Mbappé s’est distingué par ses déclarations d’après-match, qui viseraient certains de ses coéquipiers.

Il a fait son grand retour. Et son apparition sur la pelouse du Parc des Princes a failli tout changer. Remis plus tôt que prévu de sa lésion musculaire, Kylian Mbappé a fait son entrée peu avant l’heure de jeu, alors que le Bayern Munich venait d’ouvrir le score dans ce 8e de finale aller de la Ligue des champions, et il a métamorphosé le visage de son équipe, qui était jusque-là apathique. Il s’est procuré la meilleure occasion parisienne de voir son but refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres de Nuno Mendes.

Et si le champion de France en titre s'est finalement incliné (0-1), l’attaquant français croit à l’exploit au retour dans trois semaines en Allemagne. «Nous avons un désavantage mais nous avons vu que nous sommes capables de les mettre en difficulté. (…) Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-bas pour gagner et nous qualifier. (…) Avec ce que j’ai vu, il y a de la place», a-t-il confié au coup de sifflet final au micro de Canal+, tout en lançant un message très explicite à ses coéquipiers.

"On est capables de les mettre en difficulté [...] on va aller là bas pour se qualifier"





Car, selon lui, l’exploit en Bavière ne sera possible que si ses partenaires se montrent irréprochables sur le terrain mais aussi en-dehors. «Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum», a-t-il lâché. Des propos qu’il a répétés, mardi soir, à chacune de ses sorties médiatiques.

Difficile de ne pas y voir des sous-entendus, visant le manque de sérieux de certains joueurs habitués à faire (un peu trop ?) la fête, alors que le maire de Bougival et les voisins de Neymar se sont récemment plaints des soirées bruyantes et festives chez le Brésilien. Mais le numéro 10 parisien n’était sûrement pas le seul visé par ses déclarations.

Le message (ou l’avertissement) lancé par Kylian Mbappé sera-t-il entendu ? Réponse le 8 mars prochain sur la pelouse de l’Allianz Arena.