Football : le FC Barcelone soupçonné de versements à un ancien arbitre

Une enquête a été ouverte par la justice espagnole concernant le FC Barcelone soupçonné de versements occultes à la société d’un ancien arbitre espagnol pendant trois saisons.

Une affaire qui commence à faire grand bruit. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone fait l’objet d’une enquête de la justice espagnole pour des versements présumés occultes à un ancien arbitre.

As et la Cadena Ser indiquent ce mercredi les investigations ont commencé à la suite d’un contrôle fiscal sur la taxation d’une somme d’1,4 million d’euros à la société DASNIL 95 entre 2016 et 2018, à une époque où José María Enríquez Negreira occupait le poste de vice-président du Comité technique des arbitres (entre 1994 et 2018).

Une somme qui sera fixée en trois versements en 2016 (532.768,02 euros), 2017 (541.752 euros) et 2018 (318.200 euros), année du dernier paiement qui coïncide avec le départ d’Enríquez Negreira.

Josep Maria Bartomeu, ancien président jusqu’à sa démission à 2021, indique que la pratique était active à son arrivée et datait au moins depuis 2003. Le Barça a en effet confié avoir fait appel aux services d'un consultant technique externe pour les «rapports liés à l'arbitrage» et souligne qu'il s'agit d'une «pratique courante».

L'arbitre «n'a fourni aucun document prouvant qu'il a fourni un service au FC Barcelone», selon l’administration. Enríquez Negreira, qui s’est défendu en précisant être neutre, a expliqué à la Cadena SER qu'il n'avait jamais favorisé le Barça.