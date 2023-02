Formule 1 : Red bull, Mercedes, Ferrari… voici les nouvelles monoplaces pour la saison 2023

Alors que le premier Grand Prix est programmé le 5 mars à Bahreïn, toutes les écuries, à part Alpine (16 février), ont présenté leurs monoplaces pour la nouvelle saison de Formule 1.

Haas

L’écurie américaine Haas a ouvert le bal dès ce mardi 31 janvier en présentant les couleurs de sa nouvelle monoplace.

Can’t wait to see the #VF23 livery out on track in a few weeks #HaasF1 pic.twitter.com/3RMuckUtyZ — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 31, 2023

Red Bull

Le 3 février dernier, Red Bull, qui sera équipé d'un moteur Ford à partir de 2026, a dévoilé, à New York, sa nouvelle monoplace pour la saison 2023. Avec la RB 19, Max Verstappen va tenter de décrocher un 3e titre de champion du monde.

The moment we welcomed the #RB19 to the world pic.twitter.com/lQvgPlpxrE — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

Meet the #RB19 Our car for the 2023 #F1 season pic.twitter.com/ilCfMQMxW4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

Williams

William a été la 3e écurie à dévoiler sa nouvelle monoplace, qui sera pilotée par Alex Albon, qui a rejoint l’équipe l’année dernière, et Logan Sargeant, qui va faire ses grands débuts en Formule 1.

Ready for the journey. Introducing the FW45 #WeAreWilliams — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 6, 2023

The livery for our 2023 challenger. Bring on the season #WeAreWilliams pic.twitter.com/Sy79jtMp9w — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 6, 2023

Alfa Romeo

Alfa Romeo a été la 4e écurie à dévoiler, depuis Zurich, sa livrée pour la saison 2023. Et en attendant l’arrivée d’Audi, cette monoplace, nommée la C43, sera à dominante rouge et noir.

AlphaTauri

En pleine Fashion week à New York, Alpha Tauri a révélé la livrée pour la saison 2023 en présence de ses pilotes Nyck de Vries et Yuki Tsunoda.

take it in from all angles, the new AT04 has arrived! pic.twitter.com/Dw1eC0lueH — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 11, 2023

McLaren

McLaren, qui fête son 60e anniversaire, a levé le voile sur la MCL60, toujours faite de noir, d’orange et d’une touche de bleu ciel et qui sera pilotée par Lando Norris et Oscar Piastri, successeur de Daniel Ricciardo.

Just look at it. (And then look at it again and again and again!) #MCL60 pic.twitter.com/xbyK9LJcbM — McLaren (@McLarenF1) February 13, 2023

Aston Martin

Dans la foulée de McLaren, Aston Martin a également présenté sa nouvelle monoplace, baptisée AMR23 et très similaire à la précédente livrée avec son vert traditionnelle. Et les attentes seront nombreuses avec l’arrivée de Fernando Alonso, qui fera équipe avec Lance Stroll.

Ferrari

Ferrari a dévoilé sa nouvelle monoplace sur le circuit de Fiorano et la SF-23 sera chargée de ramener la Scuderia, désormais dirigée par Frédéric Vasseur, au sommet après une nouvelle saison 2022 décevante malgré la 2e place de Charles Leclerc au Championnat du monde. La pression sera grande sur les épaules du Monégasque et son coéquipier Carlos Sainz.

Mercedes

Mercedes a été l’une des dernières écuries à présenter sa toute nouvelle monoplace, baptisée W14. Et comme lors des saisons 2020 et 2021, cette livrée est entièrement noire. L’objectif affiché par l’écurie allemande, 3e derrière Red Bull et Ferrari, est de revenir au sommet de la hiérarchie avec toujours Lewis Hamilton et George Russell comme pilotes.

Back in black. Meet the Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE.





We're #AllInPerformance. pic.twitter.com/qKYiQiR6In — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 15, 2023

Our W14. What do you think Team.. pic.twitter.com/zfs4lt3Nlp — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 15, 2023

Alpine

Présentation le jeudi 16 février