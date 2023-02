Ligue Europa : Monaco s’impose à Leverkusen, Nantes accroche la Juve et Rennes s’incline face au Shakhtar Donetsk

Sur les trois clubs français engagés en Ligue Europa, Monaco a réalisé une très bonne opération ce jeudi soir en s'imposant face à Leverkusen (3-2), tandis que Nantes a tenu la Juventus en échec (1-1). Rennes, en revanche, s'est incliné face au Shakhtar Donetsk (2-1).

Monaco entrevoit les huitièmes de finale

Après un but gag en ouverture de score - le gardien de Leverkusen, Lukas Hradecky, a marqué contre son camp - les deux équipes se sont rendus coup pour coup, avec deux buts de Leverkusen (Moussa Diaby 48e, Florian Wirtz 59e), et quelques instants de grosses turbulences pour Monaco. Mais les joueurs de la Principauté ont fait preuve d'un gros caractère en égalisant (Krepin Diatta, 74e) et en arrachant la victoire 3-2 dans le temps additionnel (Axel Disasi, 90+2).

Avec cette victoire, Monaco peut espérer poursuivre l'aventure européenne.

Un petit exploit pour Nantes

Face à la Juventus d'Angel Di Maria et Adrien Rabiot, les Nantais ont réussi un petit exploit, et se sont donné le droit de rêver avant le match retour.

Si les Canaris ont cédé dès la 13e minute, lorsque Dusan Vlahovic a conclu un superbe mouvement collectif initié par Di Maria (1-0), ils ont peu à peu pris confiance, jusqu'à leur superbe égalisation à l'heure de jeu.

Septième défaite en 11 matchs pour Rennes

A Varsovie, où le Shakhtar Donetsk dispute ses matchs européens en raison de la guerre qui ravage l'Ukraine, Dmytro Kryskiv (11e) et Artem Bondarenko (45e+1 sur penalty) ont d'abord assommé en première période des Bretons bien peu inspirés. Puis Karl Toko Ekambi a marqué le but de l'espoir, son premier en Rouge et Noir (59e), depuis son transfert de Lyon.

Rennes encaisse ainsi une septième défaite en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Les Rennais ont en outre perdu Benjamin Bourigeaud, qui sera suspendu au match retour après un nouveau carton jaune.