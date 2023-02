PSG-Lille, 24e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Sur une série de trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, le PSG reçoit Lille, ce dimanche (13h), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Qu’il est loin, très loin, le match aller. En août dernier, le PSG avait étrillé Lille dans le nord (1-7), signant sa plus large victoire de la saison. Cinq mois et demi plus tard, le club de la capitale occupe toujours la tête du championnat, avec cinq points d’avance sur l’OM, mais c’est en plein doute qu’il s’apprête à recevoir le Losc.

une réaction du psg vivement attendue

Battu, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions par le Bayern Munich (0-1), les coéquipiers de Marquinhos restent sur une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Une première depuis l’automne 2011, soit quelques mois après l’arrivée des Qataris à la tête du club. Une réaction est donc vivement attendue pour ne pas voir la crise et la gronde s’intensifier.

Mais la tâche ne sera pas simple pour les Parisiens et Christophe Galtier, plus que jamais sous pression. Lille (5e) n’a perdu qu’un seul de ses dix derniers matchs de championnat (5 victoires, 4 nuls) et restent sur deux succès à Rennes (1-3) et contre Strasbourg (2-0). Une dynamique que les hommes de Paulo Fonseca vont tenter de prolonger sur la pelouse du Parc des Princes.

Le programme TV

PSG-Lille

24e journée de Ligue 1

Dimanche 19 février

A suivre en direct et en intégralité à partir de 13h sur Canal+ Foot.