UFC : la fille de Jon Jones, futur adversaire de Ciryl Gane, s'est retrouvée face à un lynx chez elle

Jon Jones, star de l’UFC et futur adversaire de Ciryl Gane, a confié mercredi 15 février que sa fille de 9 ans s’était retrouvée face à un lynx dans leur propre domicile.

Une scène insolite qui fait froid dans le dos. Jon Jones, légende du MMA et surtout de l’UFC, qui s’apprête à effectuer son grand retour dans les octogones, le 4 mars prochain contre le Français Ciryl Gane, a révélé que sa fille avait été confrontée seule à un animal très sauvage et dangereux.

L’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, qui a décidé de monter dans la catégorie des lourds, a posté des messages sur Twitter pour raconter cet épisode très effrayant.

«Nous avons eu une folle tempête de neige à Albuquerque (Nouveau-Mexique) la nuit dernière, je suppose que l'un de nous a oublié de fermer la porte de notre maison d'hôtes. Ce matin, ma petite Olivia, âgée de 9 ans, est sortie seule pour récupérer une paire de baskets», a d’abord raconté Bones.

«Après être complètement entrée dans la pièce, elle a été accueillie par un sifflement agressif, elle a sauté sur un comptoir et un lynx roux a jailli de sous le lit, il l'a regardée, puis a décidé de partir dans le sens contraire», a-t-il ensuite expliqué.

Il a conclu sa série de tweets en se montrant heureux de l’issue de cet épisode. «Je suis tellement incroyablement reconnaissant ce matin, cela aurait pu se dérouler de tant de façons différentes. J'ai remercié Dieu toute la matinée», a indiqué celui qui fera donc face à «Bon Gamin», le 4 mars à Las Vegas lors de l’UFC 285.

A noter que mercredi, l’UFC a posté l’affiche du combat tant attendu entre les deux hommes. Le vainqueur empochera la ceinture du champion des lourds de l’organisation laissée vacante par Francis Ngannou, qui a quitté l’UFC.

