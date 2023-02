NBA : Tony Parker dans la liste des finalistes pour entrer au Hall of Fame du basket américain

Quadruple champion NBA, Tony Parker fait partie de la liste des finalistes pour entrer au Panthéon de la gloire de la Ligue nord-américaine de basket-ball. D’autres stars telles que Pau Gasol, Dwyane Wade ou encore Dirk Nowitzki figurent également au casting.

Il pourrait marquer un peu plus encore l’histoire du basket tricolore. La NBA a révélé vendredi 17 février l’identité des douze finalistes, dont Tony Parker, éligibles à une intronisation au panthéon du basket. Le 1er avril prochain, l’ex-joueur pourrait ainsi devenir le premier Français à intégrer le Hall of Fame.

L'ancien meneur français, sacré en 2003, 2005, 2007 et 2014 avec San Antonio et désigné MVP de la finale 2007, a été sélectionné six fois au All-Star Game (2006, 2007, 2009, 2012, 2013 et 2014). Il devrait rejoindre Tim Duncan et Manu Ginobili, déjà membres du Hall of Fame, avec lesquels il a longtemps formé le «Big 3» gagnant des Spurs.

Leur coach Gregg Popovich, toujours actif à la tête de l'équipe texane à 74 ans, pourrait bien les retrouver aussi puisqu'il est nommé parmi les entraîneurs.

Une liste prestigieuse

Sur les quatre anciennes stars de la NBA nommées, trois sont étrangères puisque Nowitzki, champion en 2011 avec Dallas et MVP de la saison 2007, est allemand. Gasol, deux fois titré avec les Lakers de Kobe Bryant en 2009 et 2010, est lui, Espagnol. L'Américain Dwayne Wade, champion à trois reprises avec Miami (2006, 2012, 2013), complète cet illustre quatuor.

Quatre autres anciens entraîneurs s'affichent aux côtés de Popovich, dont Gene Bess, qui possède le record du nombre de victoires en championnat universitaire.

Enfin, quatre femmes sont également nommées, parmi lesquelles Becky Hammon, ancienne joueuse de la WNBA devenue entraîneure. De 2014 à 2021, elle a été l'adjointe de Gregg Popovich aux San Antonio Spurs, devenant le temps d'un court intérim la première femme coach principale d'une équipe masculine professionnelle, dans l'un des quatre principaux sports en Amérique du Nord (basket, foot US, baseball, hockey sur glace).

La classe 2023 du Hall of Fame sera donc connue le 1er avril, et l'introduction des heureux élus aura lieu les 11 et 12 août à Springfield, Massachusetts.