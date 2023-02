NBA All Star Game : l’incroyable concours de dunks de l’inattendu Mac McClung (vidéo)

L’inconnu du grand public Mac McClung a remporté le concours de dunks dans la nuit de samedi à dimanche lors du week-end du NBA All Star Game.

Personne ne l’attendait ! Alors que Damian Lillard, star de Portland, s’est imposé lors du concours de shoots à trois points du All Star Week-end de NBA, une énorme surprise a eu lieu au «Slam dunk contest».

Issu de l'antichambre de la NBA, la G-League, Mac McClung, âgé de 24 ans, n'a été appelé qu'en début de semaine dans la grande ligue par les Sixers de Philadelphie. Du haut de son 1m88, il est devenu le premier joueur de G-League à participer au concours de dunk, ainsi que le premier Sixer à inscrire son nom au palmarès.

Pour son dunk inaugural, McClung a obtenu le seul score parfait du premier tour : il a sauté par-dessus un homme assis sur les épaules d'un autre, tapé le ballon sur la planche et conclu par un dunk renversé.

All 4 of Mac McClung's dunks from the NBA dunk contest... all of them on the FIRST TRY pic.twitter.com/odnuzeRBSs

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 19, 2023