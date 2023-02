Cristiano Ronaldo : le Portugais a mis en vente sa luxueuse demeure de Manchester

Cristiano Ronaldo, qui a rejoint l’Arabie Saoudite et le club d’Al Nassr en décembre dernier, a mis en vente sa luxueuse demeure de Manchester. Son prix a été fixé à 6 millions d’euros.

Depuis bientôt deux mois, Cristiano Ronaldo a posé ses valises en Arabie Saoudite, où il s’est engagé avec le club d’Al Nassr. Et alors qu’il a déjà trouvé ses marques avec le club saoudien, le Portugais a décidé de mettre en vente sa luxueuse demeure de Manchester, située dans le tout aussi prestigieux quartier d’Alderley Edge. Son prix a été fixé à plus de six millions d’euros, selon The Sun.

Inside Cristiano Ronaldo’s former £5.5m Cheshire mansion that's up for salehttps://t.co/Sk8D1k9h57 — The Sun Football (@TheSunFootball) February 18, 2023

Ce prix correspond aux nombreuses prestations du manoir, qualifié de «chef-d’œuvre du design moderne» par l’agence en charge de la vente. La résidence du quintuple Ballon d’or comporte notamment une maison d’amis avec deux chambres, une piscine intérieure, une salle de sport dernier cri, des terrains de tennis et de paddle, un espace aquatique avec sauna et jacuzzi pour six personnes, une cuisine tout équipée avec un important îlot central ou encore une grande salle de cinéma. Le garage peut lui contenir jusqu’à quatre véhicules.

un portefeuille immobilier très vaste

Et en attendant que sa demeure du nord de l’Angleterre trouve preneur, Cristiano Ronaldo aurait quitté le somptueux hôtel dans lequel il séjournait depuis son arrivée au Moyen-Orient pour sa nouvelle propriété tout aussi haut de gamme. Cette dernière se trouverait dans un quartier privé avec une sécurité de haut niveau et un accès facile à toutes les commodités.

En véritable homme d’affaires, Cristiano Ronaldo dispose d’un portefeuille immobilier très vaste avec deux appartements à Lisbonne, deux manoirs à Madrid, un immeuble de huit étages à Funchal (Madère) et bientôt un autre manoir à Lisbonne, dont la construction doit s’achever cet été.