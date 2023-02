Equipe de France : quand Didier Deschamps annoncera-t-il sa prochaine liste ?

Prolongé à la tête des Bleus, Didier Deschamps annoncera, dans le courant du mois de mars, sa première liste de l’année 2023 pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024.

Didier Deschamps et les Bleus se sont quittés le 19 décembre dernier, au lendemain de la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Le sélectionneur tricolore, qui a été prolongé jusqu’en 2026, et certains d’entre eux se retrouveront dans le courant du mois de mars pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024. Et pour les deux premières rencontres face aux Pays-Bas au Stade de France (24 mars) et en Irlande (27 mars), Didier Deschamps annoncera sa liste des joueurs retenus le jeudi 16 mars.

La nomination d'un nouveau capitaine

Hugo Lloris, Steve Mandanda, Karim Benzema et Raphaël Varane ne figureront évidemment pas sur cette première liste de l’année 2023. Les deux gardiens, l'attaquant et le défenseur ont décidé de mettre un terme à leur carrière internationale à l’issue du Mondial. Des nouveaux pourraient en profiter pour être appelés pour la première fois comme le portier de Lens Brice Samba.

En marge cette liste, Didier Deschamps va également devoir désigner un nouveau capitaine et deux noms se dégagent pour hériter du brassard avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. L’attaquant du PSG a pris une nouvelle dimension dans le vestiaire de l’équipe de France pendant la dernière Coupe monde, alors que le joueur de l’Atlético Madrid entretient une relation privilégiée avec le patron des Bleus. Sa décision finale devrait être connue le 16 mars.