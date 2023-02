Football : Lionel Messi présent à la Coupe du monde 2026 ?

Lionel Messi, âgé de 35 ans, pourrait disputer la Coupe du monde 2026 et ainsi défendre le titre remporté avec l’Argentine en décembre au Qatar.

Et si La Pulga poursuivait l’aventure avec sa sélection encore un petit moment ? Champion du monde avec l’Albiceleste au Qatar, le joueur du PSG pourrait rempiler quelques années à en croire son sélectionneur.

«Possible de le voir à la prochaine Coupe du Monde ? Je pense que oui, a ainsi confié Lionel Scaloni ce lundi. On verra ce que lui décide. Il décidera quand il le souhaite.»

Lionel Messi, ancien joueur du FC Barcelone dont l’avenir au Paris Saint-Germain n’a pas encore été décidé, fêterait alors ses 39 ans lors de ce Mondial qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

«Je ne sais pas, j’ai toujours dit qu’en raison de l’âge, il me semblait très difficile d’y arriver (à la Coupe du monde 2026, ndlr), avait-il indiqué au quotidien argentin Olé début février. J’aime jouer au football, j’aime ce que je fais et tant que je suis bon, que je me sens en forme et que je continue à en profiter, je le ferai. Mais cela semble faire beaucoup jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Cela dépendra de l’évolution de ma carrière. Je vais avoir 36 ans (le 24 juin), je verrai où me mène ma carrière, et cela dépend de beaucoup de choses.»

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Léo Messi a inscrit sept buts dont deux en finale pour terminer deuxième meilleur buteur de la compétition.